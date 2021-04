Obchoďáky jsou stále zavřené? Časem si postavíte vlastní v českém tycoonu Mall Craze

13. 4. 2021 12:45 | Novinky | autor: Patrik Hajda

V dávných dobách, před téměř dvěma dekádami, existovala trojdílná série budovatelských strategií Mall Tycoon. Její poslední díl se datuje do roku 2005 a od té doby jste touhu po vlastním obchodním domě neměli kde ukojit. Ale stejně jako se vrátil legendární Theme Hospital v podobě Two Point Hospital, vrací se i Mall Tycoon díky české manažerské strategii Mall Craze.

Jediný autor hry Milan Timčenko se rozhodl změnit situaci na trhu a pustil se koncem roku 2019 do vlastní hry z prostředí obchodních domů. Během poměrně krátké doby urazil pořádný kus cesty a o pouhý rok a půl později spouští kickstarterovou kampaň.

Vznik Mall Craze proto můžete podpořit libovolnou částkou, přičemž už 20 dolarů (15 pro ty nejrychlejší) vám zajistí klíč hry na Steam, až tam, a pouze tam, hra jednoho dne vyjde. Kdo si připlatí, ten bude vpuštěn i do uzavřené bety a bude se svým názorem podílet na dokončování ambiciózního projektu.

V Mall Craze se stanete majitelem budoucího obchodního centra, které můžete buď vytvořit úplně od základů, nebo přestavět již existující obrovskou budovu. Sami navrhnete jednotlivé obchody a určíte, co se v nich bude prodávat – od oblečení přes elektroniku po sportovní vybavení.

Ale není to jen o obchodech. Nemohou chybět restaurace, fitko a kino a jakmile budete mít postaveno včetně výzdoby, čeká vás management. Musíte najmout zaměstnance, sledovat potřeby nakupujících, chtělo by to udělat si nějakou reklamu, vyzkoumat nové produkty, pohrát si s výší cen a tak podobně.

Dobrou zprávou může být, že Milan Timčenko neplánuje žádná placená rozšíření, a veškeré updaty proto budou zdarma. Datum vydání hotové hry ještě nedostáváme, ale míří se na příští rok. No, nevypadá to vůbec špatně, co říkáte?