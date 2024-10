O seriál podle God of War se postará producent Battlestar Galacticy

24. 10. 2024 9:00 | Novinky | autor: Šárka Tmějová

O chystanou seriálovou adaptaci God of War z produkce Amazonu se postará výkonný producent Battlestar Galacticy, Ronald D. Moore. Podílet se na něm bude jako showrunner, výkonný producent a zároveň i scenárista.

Projekt si dva roky po prvotním oznámení momentálně prochází restartem kvůli tvůrčím neshodám. Amazon a herní studio Sony Santa Monica původně najalo showrunnera Rafa Judkinse (jeden z autorů seriálu Kolo času) a producenty Hawka Ostbyho s Markem Fergusem. Ačkoliv firmám nabídli několik verzí scénáře pro první sérii, které se jejich představitelům údajně líbily, nakonec se rozhodli zamířit jiným směrem.

Ronald D. Moore se vedle Battlestar Galacticy podílel také na seriálech Cizinka nebo For All Mankind. Na pozici jednoho z výkonných producentů zůstává Cory Barlog, kreativní ředitel herní série God of War, společně s Jeffem Ketchamem taktéž ze studia Santa Monica.

S týmem zůstává také Asad Qizilbash z PlayStation Productions, stejně jako nad ním bude dohlížet producent Carter Swan, Hermen Hulst ze Sony a Roy Lee z produkční společnosti Vertigo.

Amazon oznámil svou seriálovou adaptaci God of War v prosinci 2022 a dle tehdejší anotace má sledovat osud Krata na nebezpečné cestě za posledním rozloučením s milovanou manželkou, kterou absolvuje se svým odcizeným synem Atreem. Po odchodu původního týmu není jasné, nakolik se tvůrčí záměr změní, každopádně si ale byť jen na první trailer asi ještě několik let počkáme.

Vedle seriálu o řeckém bohu války chystá Amazon také druhou řadu úspěšné adaptace postapokalyptického RPG Fallout. Podle herečky Leslie Uggams, která v něm představuje dozorkyni nad Vaultem 33, Betty Pearson, by natáčení druhé série mělo začít už v listopadu. Už zítra pak bude mít na streamovací službě Amazon Prime premiéru seriál Like a Dragon: Yakuza na motivy stejnojmenné japonské série.