Amazon na podzim uvede seriál Like a Dragon: Yakuza

4. 6. 2024 11:12 | Novinky | autor: Šárka Tmějová

Po nedávném úspěchu seriálového Falloutu míří na Amazon Prime Video další adaptace slavné herní série. Letos na podzim uvede hraný seriál na motivy JRPG Like a Dragon, dříve známého jako Yakuza.

Šestidílné drama z japonského podsvětí plného akce režíruje duo Masaharu Take (Nahý režisér, Pořádný podvod) a Kengo Takimoto (Piece). Role protagonisty Kazumy Kirjúa se ujal Rjóma Takeuči (Kahogo no Kahoko, Kamen Rider).

Režisér seriálu Masaharu Take a představitel Kazumy Kirjúa, Rjóma Takeuči | zdroj: Amazon

Scénář seriálu se volně inspiruje příběhem první Yakuzy z roku 2005. Děj se bude odehrávat ve dvou časových rovinách v letech 1995 a 2005. Sledovat bude osudy a přátelství čtveřice mužů v okolí čtvrti Kamuročó (inspirované tokijskou Kabukičó), stejně jako Kirjúovu složitou cestu v prostředí, kde je náročné si uchovat smysl pro spravedlnost a někdy i samotnou lidskost.

Za příběhem a anglickou verzí scénáře seriálu stojí Sean Crouch a Jugo Nakamura, o japonskou verzi se postaral Jasuhiro Jošida a Kana Jamada. Dle slov svých tvůrců předvádí moderní Japonsko a dramatické příběhy postav, jako je legendární Kazuma Kirjú, a to způsobem, které hry v minulosti nebyly schopné prozkoumat.

Rjóma Takeuči | zdroj: Amazon

„Nepochybuji o tom, že k sobě seriál přitáhne stávající fanoušky série tím, jak přivádí k životu jejich oblíbené hry a přidává pár nových překvapení. A nováčky jednoduše pohltí jeho drsný realismus,“ prohlásil na tiskové konferenci Masajoši Jokojama, šéf Ryu Ga Gotoku Studio a také výkonný producent nového seriálu.

Like a Dragon: Yakuza dorazí na Prime Video ve dvou částech po třech epizodách, a to 25. října a 1. listopadu. Nadabovaný a otitulkovaný bude do třiceti jazyků včetně češtiny.