O reklamy ve hrách se po Microsoftu zajímá i Sony

22. 4. 2022 15:39 | Novinky | autor: Šárka Tmějová

Sony údajně testuje systém soukromého tržiště, který by umožňoval prodávat a umisťovat reálné reklamy ve hrách pro PlayStation v podobě billboardů a dalších prvků umístěných v prostředí, ale i skinů a dalších kosmetických předmětů ve free-to-play titulech. Uvádí to server Business Insider (článek je pouze pro předplatitele), a to jen pár dní potom, co se objevily zprávy o podobných snahách Microsoftu.

Zatím jde o záležitost velmi experimentální – není kupříkladu jasné, jestli si Sony z výnosů reklam bude brát podíl. Místo toho by firma mohla vybírat poplatky související s umisťováním a ukládáním dat na svých serverech. Zároveň má mít společnost velmi přísné podmínky ohledně toho, kdo reklamy do her bude umisťovat a studiím neumožní o příjemcích sbírat soukromé informace jako například mailové adresy. Dle informací BI by k oficiálnímu spuštění programu mělo dojít do konce letošního roku.

Reklamy ve hrách nejsou ničím novým, zatím však nikdy nešlo o centralizovanou iniciativu pro celé platformy. Sponzorská loga ve sportovních a závodních hrách jsou nicméně průmyslovým standardem, spousta studií pak v uplynulém desetiletí koketuje zejména s nejrůznějším product placementem – vzpomeňme na baterie Energizer v Alanu Wakeovi, energetický nápoj Monster v Death Stranding či na spolupráci s outdoorovou značkou Coleman, v jejíchž stanech spávali hrdinové Final Fantasy XV a pojídali při tom instantní nudle od Cup Noodles.