Microsoft údajně pracuje na reklamách ve free-to-play hrách

19. 4. 2022 11:30 | Byznys | autor: Patrik Hajda

Microsoft nepřestává s hledáním dalších a dalších cest, jak vydělat na zábavním průmyslu. Budeme-li tedy věřit webu Business Insider, jemuž mělo několik zdrojů přiblížit interní plány společnosti týkající se dalšího typu monetizace free-to-play her (článek je placený, za výtah děkujeme VGC).

Podle zdrojů Business Insideru Microsoft zkoumá možnosti reklam ve free-to-play hrách. Společnost je v této oblasti velmi opatrná, neboť si je vědomá, jaké reakce u hráčů vyvolávají mikrotransakce, natož pak reklamy.

Proto prý postupuje obezřetně a do systému i zapojených her chce vpustit jen pár značek, kde inzerce nebude narušovat herní zážitek. Podle jednoho ze zdrojů webu prý Microsoft nebude mít na reklamách (alespoň z počátku) podíl, protože má být v jeho zájmu předně poskytnout vývojářům free-to-play her další možnosti vydělávání peněz.

A jak by takové případné reklamy mohly vypadat v praxi? Podle zdrojů by měly mít podobu například billboardů v závodních hrách, což není vůbec nic nového. Už v roce 2008 obsahovaly závody Burnout Paradise na Xboxu 360 billboardy s kandidujícím Obamou.

O tento styl herní reklamy se tehdy starala společnost Massive Inc., kterou již v roce 2006 koupil právě Microsoft za odhadovaných 4,5 až 9 miliard korun. Zájem o reklamy ve hrách tedy není v případě Microsoftu ničím novým, třebaže billboardy tehdy mezi inzerenty neměly kdovíjaký ohlas a společnost ukončila svůj byznys s herní reklamou v roce 2010.

Ale doba pokročila a možné je dnes vše, ve sportovních hrách jsou sponzorské koutky na stadionech standardem. Budou se ale za pár let free-to-play hry skutečně hemžit reklamami na nová auta, parfémy, tenisky, hodinky a nekonečno dalších produktů?