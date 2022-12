O Grammy se příští rok budou ucházet loňské herní soundtracky

13. 12. 2022 13:21 | Novinky | autor: Šárka Tmějová

Ceny Grammy jsou oceněními za výjimečné úspěchy v hudebním průmyslu a herní soundtracky teoreticky berou v úvahu už nějakou dobu. V kategorii nazvané Nejlepší originální soundtrack pro vizuální médium byl však herní skladatel nominovaný za dobu existence pouze jednou. Austin Wintory svou nominaci za Journey v roce 2013 neproměnil, letos ale šanci dostává znovu, a to v dedikované kategorii Nejlepší originální soundtrack pro videohry a další interaktivní média.

Společně s Austinem Wintorym a jeho hudebním doprovodem pro kooperativní střílečku Aliens: Fireteam Elite se o cenu uchází Stephanie Economou za Assassin’s Creed Valhalla: Dawn of Ragnarok, Richard Jacques za Guardians of the Galaxy, Christopher Tin za Old World, který za hudební doprovod k Civilizaci (Baba Yetu) Grammy v minulosti dostal, nicméně v neherní kategorii, a na The Game Awards 2022 oceněný Bear McCreary, ovšem za soundtrack ke Call of Duty: Vanguard, nikoliv za letošní God of War Ragnarök.

Pokud se vám nominace pro rok 2022 zdají poněkud neaktuální, pak nejste sami. Oficiální web uvádí, že soundtracky posuzované v aktuálním ročníku měly vyjít v období od 1. října 2021 do 30. září 2022, jenže Aliens: Fireteam Elite vyšel 24. srpna 2021, Old World dokonce už 1. července 2021. Mohlo se nicméně stát, že schvalovacím procesem do nominací neprošlo dostatek kandidátů, a tak Recording Academy musela vzít zavděk všemi, kdo se přihlásili.

Na rozdíl od The Game Awards, kam hry nominuje odborná porota, se do Grammy mohou tvůrci k posouzení hlásit sami. Musí ale být buď členy Recording Academy, anebo pod labelem, který je v akademii zaregistrovaný. Uzávěrka byla navíc už 31. srpna (i když hra mohla vyjít až o měsíc později) a přihlášky stojí peníze. Sice ne nějakou likvidační částku, ale pořád víc než na The Game Awards, což dává dohromady proces, který může leckteré kandidáty odradit.

U koho zlatý gramofonek skončí, se dozvíme 5. února 2023, kdy se koná vyhlášení Grammy 2023.