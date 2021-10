Akční řádění v Guardians of the Galaxy doprovodí soundtrack osmdesátkových pecek

11. 10. 2021 13:50 | Novinky | autor: Šárka Tmějová

Příběh malého chlapce, který odletí do vesmíru s jedinou upomínkou na pozemský život v podobě magnetofonové kazety, je všem komiksovým fanouškům jistě dobře známý. Nebyl by to Star-Lord a Guardians of the Galaxy bez našlapaného hudebního doprovodu z let osmdesátých, a tak jistě všechny z vás uklidní, že nadcházející videoherní adaptace ho bude mít taky.

Pokud jste fanoušky osmdesátkového rocku a popíku, budete spokojení. Chybět nemůže Kickstart My Heart od Mötley Crüe, Tainted Love od Soft Cell, Take on Me od a-ha ani Never Gonna Give You Up od Ricka Astleyho nebo Wake Me Up Before You Go-Go od Wham! a spousta dalších.

Vydavatelství Square Enix a studio Eidos Montreal vás nechají, ať se na příchod Guardians of the Galaxy řádně naladíte, protože na Spotify vytvořili takřka kompletní playlist písniček, které tuhle vesmírnou výpravu budou doprovázet. V této chvíli v něm najdete 28 licencovaných skladeb a dvě úplně nové písně přímo od Star-Lordovy kapely: Space Riders With No Names, která je venku už delší dobu, a zbrusu novou Zero to Hero, kterou si můžete pustit i se speciálním animovaným videoklipem.

Marvel's Guardians of the Galaxy vychází 26. října na PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S a také na Switch, kde hra optimálního výkonu docílí za pomoci cloudového streamování.