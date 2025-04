Nový rozměr zrady: Among Us vstupuje do 3D

16. 4. 2025 16:00 | Novinky | autor: Šárka Tmějová

Among Us 3D má konečně datum vydání. Trojrozměrná verze legendární párty detektivky o týmové spolupráci a zradě od Innersloth a Schell Games vychází na Steamu 6. května. Ano, fazole nově dostávají hloubku a podvádění ještě realističtější nádech.

„ZAPIŠTE SI TO DO KALENDÁŘE,“ hlásají vývojáři na sociálních sítích. „3D FAZOLE PŘICHÁZEJÍ NA VAŠE OBRAZOVKY UŽ BRZY AAAAAA.“ Silné emoce a klávesa Caps Lock studiu Innersloth rozhodně nejsou cizí.

MAY 6, MARK IT IN YOUR CALENDARS



3D BEANS COMING TO UR SCREENS SOON AAAAAA https://t.co/kKGHYMaGhc — Among Us (@AmongUsGame) April 15, 2025

Obsahově se má jednat o starý známý mix podvodů, úkolů a podezření z původní hry, která největší popularity dosáhla během pandemie, jen s novou perspektivou.

„V této párty hře posádka spolupracuje na dokončení úkolů, zatímco se mezi nimi skrývá jeden či více Impostorů, kteří se je snaží všechny zavraždit. Zažijte stejnou dávku lží a zrady jako v originálu – tentokrát ale ve třech rozměrech,“ uvádí oficiální popisek.

Co se dalších novinek kolem Among Us týče, vesmírní fazoloví průzkumníci by se měli v brzké době dočkat vlastního animovaného seriálu z produkce CBS a Titmouse s jasnou premisou: „Někteří členové vaší posádky byli nahrazeni mimozemšťanem, který chce sabotovat loď, způsobit zmatek a zabít všechny na palubě. Odhalte Impostora, nebo zemřete.“ V seriálu zazní slavné hlasy jako Elijah Wood, Wayne Knight či Ashley Johnson.