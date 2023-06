Chystá se animovaný seriál Among Us

28. 6. 2023 13:41 | Bleskovky | autor: Jan Slavík

Kooperativně-kompetitivní cvičení v podrazech a lhaní Among Us od studia Innersloth se dočká animované seriálové adaptace, která, zdá se, bude stát na úplně stejné premise jako hra. Dočkáme se tak vetřeleckých měňavců, co předstírají, že jsou členové posádky, ale snaží se sabotovat loď a všechny pozabíjet.

zdroj: Vlastní

O rozpohybování obrazu se postará studio Titmouse, které má v portfoliu projekty jako Big Mouth či Star Trek: Lower Decks. Produkci zastane Owen Dennis, tvůrce animovaného seriálu Infinity Train, asistovat mu budou Forest Willard, Marcus Bromander a Carl Neisser ze studia Innersloth. Kdy bude premiéra, zatím není jasné.