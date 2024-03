V animovaném seriálu podle hitu Among Us si zahraje Elijah Wood a Ashley Johnson

18. 3. 2024 12:30 | Bleskovky | autor: Jakub Malchárek

S bizarními adaptacemi her, od kterých bychom vlastní film nebo seriál možná úplně nečekali, se roztrhl pytel. Čeká nás velkofilm podle Borderlands, hraná adaptace Minecraftu, ale i animovaný seriál podle multiplayerového hitu Among Us. A právě poslední jmenovaný v těchto dnech odtajnil dabéry, které si v příběhu o zradě na vesmírné lodi střihnou hlavní postavy.

Mikrofonů se ve studiích chopí Elijah Wood (Pán prstenů, Drtivý dopad), který si zahraje roli neplaceného stážisty Zeleného. Randall Park (WandaVision, Vždycky budeš moje možná) si zahraje Červeného - kapitána, který se bojí si kohokoliv z posádky rozházet. Roli sarkastické Fialové šéfky bezpečnosti si střihne Ashley Johnson (Ellie z herního The Last of Us) a Yvette Nicole Brown (Zpátky do školy) bude dabovat Oranžovou šéfku HR. O obsazení informoval server Hollywood Reporter.

Datum uvedení ještě není stanoveno, ale práce na seriálu podle Among Us prý jinak probíhají podle plánu.