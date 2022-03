Nový Humble Bundle láká na Gears 5, Scarlet Nexus či Bloodstained

3. 3. 2022 10:35 | Novinky | autor: Patrik Hajda

Humble Bundle nově nabízí balíček pojmenovaný „Skromné hrdinky“, jehož náplní jsou převážně okrajovější, ale o to lépe hodnocené hry. Většina z nich se svým uživatelským hodnocením na Steamu pohybuje mezi 85 a 97 procenty, tedy máme co do činění s opravdovými skvosty.

Avšak hra, která se až tak zářného přijetí nedočkala, je z nich nejprofláknutější – řeč je o Gears 5, dosud posledním dílu hlavní série Gears of War (vyloženě poslední hrou je tahový spin-off Gears Tactics z roku 2020). V naší recenzi hře neodpouštíme zejména tempo, které drží akci zpátky, nezábavný koop a nic moc multiplayer, kdežto příběh a postavy za to stojí.

Součástí bundlu je dále velmi náročná plošinovka Celeste, která byla jednou z nejopěvovanějších a nejoceňovanějších her roku 2018. Další extrémně kladně přijatou hrou je metroidvania Bloodstained: Ritual of the Night, která coby duchovní nástupce série Castlevania nedělá téměř nic špatně. Příběh neohromí, ale jinak vám půjde brada k zemi už jen z level designu a množství nápadů.

Dále je tu dechberoucí vesmírná adventura Tacoma s filmovou zápletkou rozplétající osudy astronautů na vesmírné lodi, následovaná japonským akčním RPG Scarlet Nexus. Předposlední hru balíčku tvoří zajímavá adventura Cloudpunk, v níž poznáváte život v posledním městě na světě zpoza létajícího vozidla, s nímž doručujete balíčky. A nakonec je tu teprve půl roku stará střílečka Severed Steel. Ta láká na stylový singleplayer s plynulým parkourem a zpomalováním času, při němž si užijete tříštící se voxelové prostředí.

Všech sedm her vás v jednom bundlu vyjde na 17 eur, tedy na 450 korun.