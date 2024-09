Nový Battlefield se vrátí do současnosti a k systému tříd

17. 9. 2024 11:40 | Novinky | autor: Šárka Tmějová

Electronic Arts se podělilo o první detaily o nadcházejícím pokračování střílečkové série Battlefield. Zatím neznáme oficiální název příštího dílu, už teď ale šéf Respawnu Vince Zampella v rozhovoru pro IGN potvrdil, že se po pokusech se světovými válkami a nejnověji budoucností vrátí k zasazení do současnosti, stejně jako se zbaví systému specialistů a bude zahrnovat tradičnější systém tříd.

Studio se k návratu ke kořenům rozhodlo vrátit po neslavném přijetí Battlefieldu 2042. „Když se podíváte na vrchol celé série Battlefield, je to Battlefield 3, Battlefield 4, kde se pracovalo s moderní válkou. Myslím, že k tomu je potřeba se vrátit, k jádru toho, co Battlefield je a co dělá skvěle – a pak uvidíme, kam nás tenhle návrat zavede,“ vysvětluje Zampella.

Nový šéf série a zároveň stávající šéf studia Respawn také naznačil, že příští díl Battlefieldu zřejmě upustí od obrovských map pro 128 hráčů a jeho bojůvky budou spíše semknutější. „Byla ta hra díky 128 hráčům naráz zábavnější?“ táže se spíše řečnicky.

„Vysoká čísla jen pro vysoká čísla nedávají smysl. Zkoušíme všechno možné, abychom přišli na to, co je zábavné. Mapy, jakmile dosáhnou určité velikosti, působí jinak. Takže se snažíme navrhnout něco, co bude připomínat spíše starší díly. Chceme mít raději hezká, naplněná a dobře navržená bojiště,“ tvrdí Vince Zampella.

Podobně neslavně dopadl i experiment se systémem specialistů z Battlefieldu 2042. „Nefungovalo to, nehodilo se to. Specialisti se nevrátí. V jádru Battlefieldu stály vždy třídy, k těm se vracíme,“ dodává šéf Respawnu a vyjadřuje naději, že se EA po neúspěchu tři roky staré epizody z budoucnosti poučili.

Battlefield 2042 se kvůli podivným designovým rozhodnutím i technickým problémům zařadil mezi nejhůře hodnocené hry na Steamu vůbec. I šéf Electronic Arts Andrew Wilson tehdy uznal, že hra nesplnila očekávání a ani po překotných změnách se jí nepovedlo přilákat a udržet stabilní hráčskou základnu.

Zampella doufá, že se podobnému průšvihu povede příštímu Battlefieldu vyhnout. V souvislosti s celou značkou proběhly ve vydavatelství poměrně rozsáhlé změny, po více než dvaceti letech vývoje ji opustil šéf vývoje Lars Gustavsson a na novém dílu pracuje největší tým v její historii. K DICE, Criterionu a Ripple Effect se připojuje také studio EA Motive.

Nový Battlefield zatím nemá ani název, ani náznak data vydání, už během příštího roku by ale mělo proběhnout několik kol uzavřeného testování. Jak ostatně vysvětluje Zampella: „Potřebujeme zapojit komunitu, dostat ji zpátky na naši stranu, získat zpátky její důvěru. Je to výzva? Jistě, ale nebyla by zábava, kdyby to výzva nebyla.“