Nový Battlefield se představí už v červnu. Nakonec vyjde i na staré generaci

12. 5. 2021 11:48 | Novinky | autor: Patrik Hajda

Další Battlefield ještě ani nebyl oficiálně oznámen, ale už toho o něm víme spoustu. Tak například právě této hře vděčíme za to, že se nové Need for Speed opozdí, jelikož jeho tvůrci, studio Criterion, byli převeleni na výpomoc s vývojem Battlefieldu (protože tři studia na jednu hru jsou prostě málo, že ano!).

O Battlefieldu jsme také věděli, že vyjde i na starých konzolích. Tedy alespoň do doby, než se objevila spekulace tvrdící opak. Ale tu nakonec vyvrátila sama EA během posledního hovoru s investory (díky, VG247!).

Šéf společnosti Andrew Wilson potvrdil, že letošní Battlefield dorazí i na PlayStation 4 a Xbox One, čímž investorům trochu popletl hlavu. Krátce předtím totiž prohlásil, že půjde o nefalšovanou next-genovou hru, čemuž se ale nechce věřit, když zároveň vyjde i na zastaralém hardwaru. Není pochyb o tom, že nové konzole otevírají možnosti dříve nevídaným zážitkům a měřítkům, což ale může platit jedině tehdy, nebrzdí-li takové ambice minulá generace.

Nezbývá nám než doufat, že se Battlefield na nových konzolích nebude mít za co stydět. Zároveň asi bude namístě nemít přehnaná očekávaní od kvality hry na starších platformách (Cyberpunk budiž odstrašujícím příkladem).

Nakonec ještě dostáváme prakticky potvrzení toho, že se nám tato střílečka představí již v červnu. Posuďte sami obsah oficiálního Tweetu:

Words that rhyme with Soon:



June

Boom — Battlefield (@Battlefield) May 10, 2021

„Co se rýmuje s brzy: červen, bum.“ Ano, v češtině nám to vůbec nefunguje, ale sdělení twitterového účtu Battlefieldu pravděpodobně naznačuje oznámení hry v příštím měsíci. Tehdy se koná digitální E3, což by bylo pro oznámení nové velké hry příhodné, nicméně je divné, že si EA nepočká na svůj vlastní event EA Play Live, který se uskuteční až 22. července.

K originálnímu rýmu Soon, June, Boom ještě účet Xboxu přihodil slůvko Room s dovětkem, že bude potřeba udělat si na disku místo, na což účet Battlefieldu odpověděl slovem Spoon – lžící. Tady už jsem s náznaky v koncích… Ale dost spekulacím. V červnu se dozvíme pravdu!