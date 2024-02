Nové díly velkých značek od Sony čekejte nejdřív ve druhé polovině příštího roku

14. 2. 2024 12:00 | Novinky | autor: Pavel Makal

V příštím fiskálním roce, který začíná 1. dubna 2024, nemáme od Sony Interactive Entertainment čekat žádné tituly ze zaběhlých značek, jako je God of War, Horizon nebo třeba Ghost of Tsushima. Vyplývá to z brífinku k oznámení finančních výsledků za třetí kvartál fiskálního roku 2023.

V praxi to znamená, že pokud čekáte na pokračování některé ze stávajících populárních sérií, budete muset vydržet minimálně do dubna 2025, kdy začíná následující fiskální rok. To ale přirozeně neznamená, že během toho studia SIE nic nevyprodukuje. Půjde ale buď o zbrusu nové značky, jako je třeba Concord, případně může jít i o menší existující značku. V tomto segmentu se nabízí třeba Until Dawn, jehož remake byl oznámen na nedávném State of Play.

Finanční ředitel Sony Hiroki Totoki v rámci brífinku také uvedl, že ačkoli se finanční zátěž zapříčiněná řadou akvizic v příštím období sníží, očekává zároveň i nižší zisky kvůli poklesu prodejů her, ale i konzolí, protože PlayStation 5 vstupuje do svého pátého roku od vydání.

Je tedy již ve druhé polovině svého životního cyklu. Totoki očekává postupný pokles prodejů, a proto se Sony bude soustředit na optimalizaci zisku. Počítá nicméně s tím, že tituly od vývojářů třetích stran pocítí díky rozšiřující se uživatelské základně konzole nárůst.

Co se týče předplatného PlayStation Plus, očekávají v Sony mírný pokles kvůli nedávnému zvýšení ceny. Celkově se zdá, že držitel platformy čeká o něco hubenější a udržovací rok, závislý na nových značkách. Připomeňme, že tento týden nás také čeká odhalení budoucnosti Microsoftu a jeho potenciálních plánů na publikování dosavadních exkluzivit na jiných platformách.