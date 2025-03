No One Lives Forever zpět na scéně? Nightdive se přes konec Monolithu nevzdává remasteru

27. 3. 2025 10:35 | Novinky | autor: Šárka Tmějová

Mistři restaurování klasických her ze studia Nightdive stále doufají, že se jim jednou podaří přivést zpět na scénu kultovní střílečku The Operative: No One Lives Forever. I když její původní studio Monolith Productions při škrtech ve Warner Bros. Games nedávno zaniklo.

No One Lives Forever, střílečka z pohledu vlastních očí, vyšla v roce 2000 na PC a posléze na PlayStation 2 v roce 2002. Postupem let si špionážní thriller inspirovaný zejména Jamesem Bondem vydobyl kultovní status. Tajná agentka Cate Archer využívala při špionáži vskutku netradičních módních doplňků, technické vymoženosti a zbraně maskovala třeba za parfém, rtěnku či sponky do vlasů.

zdroj: Archiv

Studio Nightdive, které se specializuje na remastery a remaky her z doby okolo přelomu tisíciletí, už dříve naznačovalo, že má o moderní předělávku No One Lives Forever zájem. Kvůli složité situaci ohledně práv se však její znovu vydání zatím nezdařilo – nikdo totiž neví, komu práva ke značce a možnost poskytovat licenci vlastně patří. Nedávné rozhodnutí Warner Bros. Games uzavřít tři interní studia včetně Monolith Productions rozmotání právního pletence nijak nepomohlo.

Navzdory tomu šéf Nightdive Stephen Kick a ředitel pro obchodní rozvoj Larry Kuperman v rozhovoru pro VGC vyjádřili optimismus ohledně potenciálního remasteru. „Myslím, že zatím nevíme, jak se to celé vyvine,“ řekl Kuperman. „Je to příliš čerstvá záležitost a nejsem si jistý.“

„Je to určitá výzva, ale jak už jsem říkal, nevíme, jak se to celé vyvrbí. Stále jsem optimista,“ dodal Kuperman na otázku, jestli cítí frustraci, že Nightdive kvůli uzavření studia Monolith nemůže jednu z jejich her renovovat. Možnost návratu No One Lives Forever tak rozhodně nepovažuje za vyloučenou.

Kick ho posléze doplnil: „Optimista je přesně slovo, které bych použil i já. Vždycky, když dojde k nějaké větší změně v průmyslu, otevírají se určité příležitosti. Takže jsme teď optimističtí. Myslím, že je tu potenciál k něčemu pozitivnímu, ale ještě nevíme. Je to ještě příliš čerstvé.“

Když se ho novinář zeptal, zda to znamená, že Nightdive nevzdává snahy získat práva hru remasterovat, Kick odpověděl jasně: „Říká se: Nikdy se nevzdávej! Nevzdáváme se.“