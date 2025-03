No Man’s Sky přináší paleontologický update s fosiliemi a stavbou muzea

27. 3. 2025 13:30 | Novinky | autor: Šárka Tmějová

Devět let po vydání No Man’s Sky nepřestává překvapovat a nejnovější aktualizace Relics dodává simulátoru vesmírného průzkumu na všech platformách další rozmáchlou vrstvu hratelnosti. Tentokrát se Hello Games rozhodli obohatit nekonečné kosmické dobrodružství o prvek paleontologie.

Můžete se tak pustit do vykopávek, objevovat zkamenělé kosti prastarých tvorů a sestavovat z nich bizarní kosterní expozice na svých základnách. Vesmír teď ukrývá procedurálně generované fosilie, které můžete nejen sbírat, ale také s nimi obchodovat.

Každá vykopaná kost může být součástí jedinečné sbírky vašich výstavních sálů jinde neviděných skeletů. Kosterní pozůstatky nicméně můžete využít i trochu pragmatičtěji k výrobě pokrmů nebo vybavení.

Ale pozor – vykopávky nejsou bez rizika. Nejcennější pozůstatky stráží nebezpečné bytosti, včetně kamenných duchů, kolosálního golema nebo kostlivého titánského červa.

Aby bylo hledání kompletních koster o něco jednodušší, ve vesmírných stanicích se objevil nový specialista, který vám pomůže dohledat chybějící kousky fosilií. Kromě toho brzy začne i nová časově omezená expedice, kde budete moct soupeřit o ty nejvzácnější nálezy. Například kostěného parťáka nebo o speciální jetpack.

Kompletní seznam novinek a změn k aktualizaci Relics, která navazuje na lednový masivní update Worlds Part 2 s biliony nových planet, naleznete na oficiálních stránkách Hello Games.