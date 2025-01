Další update. No Man's Sky roste o miliardy slunečních soustav a biliony nových planet

29. 1. 2025 16:00 | Novinky | autor: Jakub Malchárek

Prosím, Seane Murray, my už ti odpouštíme! Vesmírný survival No Man's Sky obdržel další masivní update, který zase hru posouvá vstříc ultimátnímu galaktickému sandboxu. A já se ptám: „Bude hra vůbec někdy hotová? Nastane ten správný čas naskočit do kokpitu raketoplánu bez obav, že za týden dorazí masivní aktualizace, která hru znatelně vylepší?“ To se teď ještě asi nedovíme, každopádně update 5.50 s podtitulem Worlds II opět přidává obrovskou spoustu obsahu.

Už tak nezměrný vesmír bobtná ještě víc a rozrůstá se o nové světelné systémy a planety. A nejde o nějakou jednoduše kvantifikovatelný obsah, ale rovnou mnohacifernou číslovku. „Update nám umožnil posunout hranice našeho enginu díky nové technologii a přidat miliardy solárních systémů a biliony planet s novými biomy a terény,“ říká Sean Murray.

Obzvlášť terén z updatu krásně vyčnívá. Megalitické velehory kontrastují i s několik kilometrů hlubokými oceány, které jsou ještě impozantnější díky vylepšenému systému nasvícení, odrazů a fyziky. A ano, v hlubinách potkáte unikátní život.

Novinkou jsou taky plynní obři. Gargantuánská tělesa, která dorůstají desetinásobku dosud největších planet s obřími bouřemi bičujícími atmosféru. Rozhodně místa k průzkumu pro zkušené a otrlé průzkumníky.

Zatímco No Man's Sky si můžete zahrát na všechn platformách včetně PC, minulé generace konzolí i Switche, Hello Games pilně pracují na dalším megalomanském projektu: Multiplayerovém fantasy Light No Fire, které bude mít mapu velikosti reálné planety.