No Man’s Sky dostává ten nejzásadnější update vůbec – mazlíčky

18. 2. 2021 8:00 | Novinky | autor: Patrik Hajda

Ani v roce 2021 nehodlá studio Hello Games polevit s obřími a bezplatnými updaty svého vesmírného sandboxu No Man's Sky. První letošní přídavek má název Companions a hru zásadně a v podstatě od základů změní prakticky k nepoznání. Odteď už totiž nebudete pouhými vzdálenými pozorovateli a vrahy fascinujících bytostí. Odteď budou na vaší straně, po vašem boku, případně vy na jejich hřbetu.

Roztodivnou faunu si můžete ochočit. Zalíbí se vám přerostlý nosorožík, podivná žirafa, či snad alternativní velociraptor? Žádný problém. Během chvilky může ťapkat poslušně vedle vás. Ale nemyslete si, že jde jen o jakousi příjemnou kratochvíli. Update se zvířecími společníky je pro hru skutečně zásadní.

U ochočení to totiž jenom začíná. Skrze speciální překladač můžete se svými tvory mluvit a zjišťovat, co je trápí a co jim chybí. Když se o ně budete dobře starat, odmění se vám stejnou měrou. Můžete je totiž vycvičit k mnoha různým činnostem, které vám dále usnadní přežívání a průzkum v tomto pestrobarevném vesmíru.

zdroj: Hello Games

Mohou za vás skenovat okolí a hledat různé zdroje. Označí pro vás nebezpečí. Posvítí vám. Uloví za vás agresivní tvory, najdou osady, vykopou zakopané poklady, a když je vybavíte dolovacími lasery, natěží za vás i požadované materiály.

Dobře živený tvoreček může porodit/líhnout svého potomka, který vám před očima vyroste v dospělého jedince. Ale dokud máte jen jeho vajíčko, můžete ho prodat či vyměnit za jiný druh, nebo přistoupit ke genetickému inženýrství, a vytvořit si tak vlastní unikátní zrůdičku, která třeba bude velice žádaným zbožím na trhu.

Svého mazlíčka můžete jaksepatří pomazlit a hrát si s ním, a když narazíte na jiného cestovatele s mazlíčkem, mohou se spřátelit, nebo si třeba vůbec nesednou. Každá bytost má vlastní osobnost na základě svého druhu a biomu, která se dále vyvíjí, jak se spolu sbližujete. A v neposlední řadě můžete upravovat i vzhled svého společníka.

Update dále potěší hráče na PlayStationu 4, kde dochází ke značnému zrychlení načítání hry a urychlení warpování. Je toho ale mnohem, mnohem víc, a pokud vás to vše do detailu zajímá, pak si projděte velmi vyčerpávající výpis všech novinek updatu Companions. Tvůrci mají i pro letošek velké plány s No Man's Sky a já se ptám, chybí vám ve hře ještě vůbec něco?