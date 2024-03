No Man’s Sky dostává další velký update, tentokrát zaměřený na lodě a stanice

28. 3. 2024 16:00 | Novinky | autor: Adam Homola

Studio Hello Games vydalo Orbital, už 27. velkou aktualizaci hry No Man's Sky, která přináší vylepšené vesmírné stanice a nový nástroj pro úpravu lodí. Čerstvě vydaný update proměňuje vesmírné stanice ve větší a vizuálně působivější stavby uvnitř i zvenčí, které se vyznačují procedurálně generovanými interiéry s vysokou mírou rozmanitosti. Klíčovým bodem updatu je ale editor lodí, který vám poprvé umožní přizpůsobit si své vesmírné lodě opravdu pořádně k obrazu svému.

Přepracování se týká i vnější architektury vesmírných stanic, které jsou teď mnohem pestřejší a mají bohatší paletu barev, takže je zdejší vesmír zase o fous zajímavější. Nové vnitřní úpravy pak mají mít intuitivnější a efektivnější navigaci k obchodům a technickému vybavení uvnitř těchto stanic.

S updatem Orbital by vás tvůrci také rádi motivovali k průzkumu, respektive ke sběru a obchodování s díly pro lodě. Součástí aktualizace je totiž i přepracovaný systém cechů, o fous vylepšené uživatelské rozhraní, nové mise pro fregatní flotily a spousta dalších věcí.

Kromě toho aktualizace přináší nástroj Starship Fabricator, který hráčům umožňuje stavět vlastní lodě z nalezených dílů, a přidává i pečeť Authenticated Starship pro lodě získané tradiční cestou, které mohou získat vyšší hodnotu při obchodování.

Změn, úprav a novinek je zase celá řada a pokud se chcete začíst do dlouhého seznamu všech položek, zamiřte na oficiální web. No Man’s Sky tak nepřestává bobtnat a skoro by se už mohlo říct „hrnečku, dost!“ Hello Games totiž mají zároveň na obzoru velice zajímavý fantasy survival Light No Fire, své sci-fi prvotině ale i osm let po vydání stále nepřestávají věnovat péči.