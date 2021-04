No Man's Sky představuje zbrusu nový režim Expeditions

1. 4. 2021 13:03 | Novinky | autor: Pavel Makal

Těžko se věří tomu, že od notně zpackaného vydání No Man's Sky brzy uplyne už pět let. Tolik očekávání, tolik nadějí a tolik slibů, které šéf studia Hello Games Sean Murray před vydáním vypustil na svět. A následně jedno z nejbrutálnějších vystřízlivění, s nímž se v moderní herní historii může rovnat snad jedině Cyberpunk 2077 na konzolích.

Hello Games nicméně v průběhu následující pětiletky opustili velkohubá prohlášení, zalezli do bunkru a začali vysílat jeden zásadní update za druhým. No Man's Sky díky tomu obestírá jeden z největších příběhů vykoupení a od původní verze je hra nyní zcela k nerozeznání. Hra se dočkala už osmnácti zásadních updatů, které přinesly třeba podporu VR, stavbu základen nebo v posledním případě chování mazlíčků.

Nyní přichází update devatenáctý: Pouhých šest týdnů po aktualizaci s názvem Companions jsou tu Expeditions. Ty přinášejí zbrusu nový herní režim, jehož obsah bude mít sezónní, a tedy proměnlivou podobu.

V Expeditions začínají všichni hráči na jedné planetě a stávají se členy komunitní expedice. V rámci sezóny mohou plnit různé výzvy a účastnit se eventů. Odměny lze následně využívat i v ostatních herních režimech, patří mezi ně třeba vylepšený jetpack, exkluzivní loď, zbraň a další.

Hello Games zároveň slibují, že to je teprve začátek a že mají s Expeditions velké plány. No Man's Sky se už dočkalo updatu pro současnou generaci konzolí a díky péči autorů žije dál. Uvidíme, co se malému anglickému týmu povede vymyslet příště.