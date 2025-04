Nintendo potvrzuje: Hry pro Switch 2 chutnají hrozně a přesně tak to má být

8. 4. 2025 14:00 | Novinky | autor: Šárka Tmějová

Nintendo oficiálně potvrdilo, že fyzické herní cartridge pro chystanou konzoli Switch 2 budou na chuť stejně odporné jako jejich předchůdci pro první Switch. Pokud jste si tedy někdy mysleli, že byste si nový Mario Kart mohli dát k večeři, Nintendo vás rádo odradí.

Možná to zní jako podivná zpráva – proč by někdo ochutnával herní cartridge? Odpověď je jednoduchá a velmi praktická: Odporná chuť slouží jako ochrana dětí a domácích mazlíčků před nechtěným spolknutím. Stejně jako u her pro původní Switch, i tentokrát je Nintendo pokryje vrstvou denatonium-benzoátu, jedné z nejvíc hořkých látek na světě, která ale zároveň není zdraví škodlivá. Používá se mimo jiné v lacích proti okusování nehtů.

„Nechceme riskovat jakékoliv nechtěné spolknutí,“ vysvětlil šéf vývoje Switche 2 Takuhiro Dohta v rozhovoru pro GameSpot. „Skutečně jsme cartridge navrhli tak, že pokud se vám dostanou úst, instinktivně je vyplivnete.“

A i když dospělým může připadat samozřejmé nestrkat si hry do pusy, malé děti takovou rozlišovací schopnost často nemají. Nintendo proto hraje na jistotu. Poměrně odpornou jistotu.

Na otázku, zda už někdo ze studia osobně cartridge ochutnal, odpověděl producent Kouiči Kawamoto s nevolí: „Ano, jednou jsem původní cartridge olíznul. Ale jen jednou. Nikdy více. Nechápu, že to někteří lidé zkoušejí dobrovolně.“

Switch 2 se na trh chystá už 5. června, s cenovkou 12 490 Kč za samotnou konzoli nebo 13 490 Kč v balíčku s hrou Mario Kart World.