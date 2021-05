Netflix ve spolupráci s Riotem chystá animák ze světa League of Legends

4. 5. 2021 10:46 | Novinky | autor: Šárka Tmějová

V Riot Games se před několika týdny nechali slyšet, že by League of Legends chtěli kromě her rozšířit o plejádu seriálů a filmů po vzoru Marvelu a jeho Cinematic Universe. Netrvalo dlouho a máme tu oznámení první vlaštovky. Letos na podzim se na Netflixu objeví Arcane, animovaný seriál ze světa League of Legends.

The world of @LeagueofLegends is coming to Netflix.

Arcane drops this Fall. pic.twitter.com/7DJgqHpODM — Netflix Geeked (@NetflixGeeked) May 3, 2021

Příběh se bude věnovat dvojici ikonických šampionek – respektive jejich minulosti předtím, než se jimi staly. Trailer napovídá, že půjde o Jinx a Vi, do jejichž souboje se zamíchá ještě nějaká tajemná třetí postava, která je patrně původní příčinou jejich konfliktu.

Zápletka se odehraje v utopickém městě Piltover i v otrokářském podzemním Zaunu, přičemž obě města jsou posedlá novými technologiemi – v prvním jmenovaném ale vždycky všechno dopadlo dobře, čímž vznikla steampunková idylka, v tom druhém nabraly experimenty trochu drsnější spád.

Dominique Bazay, ředitelka původní animované tvorby pro Netflix, říká: „League of Legends vyvolalo vlnu celosvětového nadšení a popularity a my máme nesmírnou radost, že můžeme být domovem Arcane – prvního televizního seriálu, který je do tohoto prostředí zasazen. Seriál bude vizuálně velkolepá, dechberoucí jízda, která diváky nenechá ani na okamžik vydechnout.“

Shauna Spenleyová, světová ředitelka zábavní sekce Riot Games, dodala: „Arcane vznikl jako upřímné poděkování našim hráčům a fanouškům, kteří nás žádali o vytvoření filmovějších zážitků, jejichž prostřednictvím by se mohli hlouběji ponořit do světa League of Legends a jeho šampionů. Netflix se svou ohromnou celosvětovou značkou a s námi sdíleným cílem poskytovat špičkový, vysoce kvalitní obsah, je pro nás dokonalým partnerem, který nám pomůže nabídnout Arcane hráčům z celého světa.“

Netflix v poslední době do videoherních adaptací pořádně šlape – nedávno začal vysílat anime na motivy konkurenční MOBA hry Dota: Dragon’s Blood či poslední sezónu Castlevanie, v letošním roce hodlá mimo Arcane nabídnout třeba Resident Evil: Infinite Darkness a chystá seriálové adaptace pro Assassin’s Creed, Tomb Raider nebo Cuphead.

Díky partnerství Riotu a Tencentu se na Arcane budou moci podívat i diváci v Číně, uvede ho Tencent Video, tamní služba videí na vyžádání. Animovaný seriál na motivy League of Legends bude mít premiéru na podzim 2021.