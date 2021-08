Netflix v Polsku testuje, jak se u něj bude dařit hrám

Před měsíc jsme vás informovali o ambiciózním plánu streamovací služby Netflix vstoupit na herní trh. První hry se mezi filmovou a seriálovou tvorbou mají objevit příští rok, betatestování služby ale už momentálně probíhá na vybraných trzích, konkrétně v Polsku.

Polští předplatitelé si ve svých knihovnách na zařízeních s Androidem mohli všimnout přírůstku v podobě dvojice mobilních her – Stranger Things: 1984 a Stranger Things 3. Z oficiálních obrázků nicméně vyplývá, že si zájemci obě hry v této chvíli budou stále muset stáhnout prostřednictvím Google Play. Alespoň prozatím.

„Zatím je velmi brzo a v následujících měsících nás čeká spousta práce, ale toto je náš první krok,“ píše společnost na oficiálním účtu Netflix Geeked. Firma zároveň potvrdila, že všechny tituly zahrnuté v předplatném si hráči budou moct vychutnat bez reklam a mikrontransakcí.

Let’s talk Netflix and gaming.



Today members in Poland can try Netflix mobile gaming on Android with two games, Stranger Things: 1984 and Stranger Things 3. It’s very, very early days and we’ve got a lot of work to do in the months ahead, but this is the first step. https://t.co/yOl44PGY0r