Nejnovější Humble Bundle nabízí pestrou směsici příběhových adventur

8. 7. 2020 13:45 | autor: Šárka Tmějová

Pokud si potřebujete doplnit svou kolekci adventur (primárně těch od Telltale), věnujte pozornost čerstvé nabídce Summer Adventure Games na Humble Bundle. Jak je v tomto herním obchodě s charitativním přesahem zvykem, můžete přispět, kolik chcete, přičemž se od částky odvíjí jednotlivé kategorie obdržených her. Výtěžek tentokrát poputuje na organizaci JDRF, která se zabývá výzkumem cukrovky 1. typu.

Za jedno euro dostanete kompletní sérii Batman: The Enemy Within, první sezónu The Walking Dead s DLC epizodou 400 Days a thriller s prvky nadpřirozena Oxenfree.

Pokud zaplatíte více než průměrný přispěvatel, což v době psaní článku bylo 6,67 eur (178 korun), čeká na vás komiksový The Wolf Among Us, minisérie The Walking Dead: Michonne, druhá sezóna The Walking Dead a černobílý mód pro Batman: The Enemy Within.

Poslední kategorie za 13,50 a více eur (360 korun) obsahuje kompletní Batman – The Telltale Series, poslední sezónu The Walking Dead včetně prequelu s Javierem a příběhovou adventuru o archeoložce od inkle, Heaven’s Vault.

Na rozmyšlenou a nákup máte čas do 21. července.