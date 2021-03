Nebojte se, Elden Ring nebude vypadat jako z PlayStationu 2

3. 3. 2021 11:46 | Novinky | autor: Pavel Makal

V komunitě fanoušků Soulsborne to v posledních dnech vře. Na vině je únik krátkého videa, které má ukazovat záběry ze hry Elden Ring, na níž studio FromSoftware spolupracuje s autorem Písně ledu a ohně Georgem R. R. Martinem. Elden Ring byl oznámen na E3 2019 v rámci konference Microsoftu a od té doby se o hře prakticky nemluví.

Víme toho skutečně velmi málo. Z kryptických prohlášení Hidetaky Mijazakiho vyplývá snad jen to, že půjde o rozsáhlý otevřený svět, v němž budeme moci cestovat na koni. Problém je, že ani z leaků, které nyní kolují internetem, toho o moc víc nezjistíme.

Video je totiž zjevně určeno pro vnitrofiremní využití a na veřejnost nemělo uniknout z dobrých důvodů – velká část obsahu jsou jen placeholdery, animace nejsou hotové a celé to působí spíše jako moodboard pro exekutivce v rámci vydavatelství.

Známá osobnost v Souls komunitě, YouTuber s přezdívkou Lore Hunter, uveřejnila na svém kanále upscalovanou a mírně vyčištěnou verzi. I Lore Hunter tvrdí, že trailer vznikl pro investory a finální produkt bude samozřejmě vypadat velmi odlišně.

Pokud se na záběry podíváte velmi pozorně, jedná se atmosférou a barevností o nesourodý mix Souls, Bloodborne a Sekira. Rozeznat lze povědomá místa, postavy, a dokonce i kouzla. Mně samotnému na paměti vytanul mimo jiné pohled na Profaned Capital z Dark Souls III nebo na Astral Clocktower z Bloodborne, kouzelník s velkým kloboukem čaruje Homing Soulmass a ozbrojení hrdinové na začátku vypadají jako rané verze tříd Wanderer nebo Bandit z Dark Souls.

Pokud jste tedy měli po zhlédnutí videa strach, že se ve FromSoftu zbláznili a chystají se vydat cosi, co vypadá jako hra pro PlayStation 2, buďte úplně v klidu. To jediné, co by nás stran Elden Ringu mělo momentálně znepokojovat, jsou zákulisní informace o problematickém vývoji stiženém koronavirovou pandemií.

Spekulace o tom, že se hra objeví na březnovém eventu Microsoftu, byla bohužel vyvrácena, jako jistotu tedy můžeme v tuto chvíli brát snad jen to, že letos Elden Ring určitě nevyjde.