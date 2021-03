Návrat strategické legendy. První Rome: Total War dostane remaster

25. 3. 2021 17:11 | Novinky | autor: Václav Pecháček

Herní průmysl hlásí další velký comeback. S vylepšenou grafikou a novými herními mechanismy se vrátí legendární strategie Rome: Total War, a to v podobě remasteru nazvaného Total War: Rome Remastered. Dočkáme se ho už 29. dubna.

Stařičký Rome, který jsme si poprvé mohli zahrát před dlouhými 16 lety, dostane pořádný facelift. UHD rozlišení, nové modely a textury, lepší bitevní pole, kampaňová mapa i vizuální efekty, to všechno, aspoň na statických screenshotech, vytváří hru, za kterou by se nějaké menší nezávislé studio nemuselo stydět ani dnes.

Čekejte i úpravy hratelnosti. Některé se týkají uživatelského rozhraní – chystají se mapové filtry, viditelný stav jednotek nebo lepší kamera. K tomu ještě 16 nových hratelných frakcí, podpora modů, multiplayer napříč platformami, kupec, což je nový typ agenta, nebo vylepšená diplomacie. A součástí balíčku jsou samozřejmě obě rozšíření, Barbarian Invasion a Alexander.

Kdo si tuhle nádheru koupí, ten zároveň na Steamu dostane kompletní edici Rome: Total War, a pokud už původní hru vlastníte, až do 31. května si můžete remaster pořídit s padesátiprocentní slevou.

zdroj: Creative Assembly

Nyní si ovšem pojďme položit jednu zásadní otázku, která možná vrtá hlavou mnohým z vás: Proč zrovna první Rome? Nechápejte mě špatně, ve své době to byla skvělá hra, která je pro spoustu veteránů dodnes vrcholem série, ale… přeci jen tu máme Rome II. Kdo se chce stát Caesarem, může tak učinit v moderní hře, která se neumístila na prvních třech příčkách mého seznamu největších historických nepřesností v dějinách Total War.

Daleko větší smysl by mi dávalo, kdyby se podobného remasteru dočkal starý dobrý Medieval II. To je hra, která jednak žádného přirozeného pokračovatele nemá, takže je její zasazení o to lákavější, jednak si všimla některých pochybení prvního Rome, napravila je, a ve výsledku je tak podle mého názoru lepší strategií.

Dalo by se namítnout, že Total War: Rome Remastered může být jen první vlaštovkou, že se brzo dočkáme i oznámení středověkého bratříčka, jenže autoři z Creative Assembly ve svém FAQ přímo píšou, že momentálně žádné další remastery nechystají. Může to být slovní klička, můžou je začít chystat okamžitě poté, co vydají Rome, ale pokud se restaurační péče skutečně dočkají pouze Římané, je to promarněná příležitost. Nevím, jak vy, ale radši bych si zahrál za Svatou říši římskou, i když vím, že to byl spíš Hříšný bordel německý, než abych se pouštěl do kampaně za poněkud absurdní frakce jako rod Juliů, Galie nebo Británie.