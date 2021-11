Nasajte atmosféru retrofuturistického thrilleru The Invincible podle stejnojmenného románu

25. 11. 2021 9:15 | Novinky | autor: Patrik Hajda

Oblíbený polský spisovatel Stanislaw Lem v roce 1964 zabodoval sci-fi románem The Invincible (u nás vydaný pod názvem Nepřemožitelný), na jehož základech mladé polské studio Starward Industries buduje totožně nazvaný, nyní již retrofuturistický trhiller v žánru atompunku.

V The Invincible sledujete události knihy, tedy v roli Yasny hledáte členy posádky vesmírné lodi, která přistála na planetě Regis III v souhvězdí Lyry. Planeta, která se zpočátku jevila jen jako nekonečná pustina, ukrývá děsivá tajemství, která vám půjdou po krku.

Protože je The Invincible primárně příběhovou záležitostí, v níž dojde na obtížné volby a z nich pramenící následky včetně různých konců, mnoho se toho o ní nedozvídáme. Dostáváme ale tísnivý trailer, v němž si Yasna při náročném šplhání na skálu povídá skrze rádio s Astrogatorem, jediným společníkem.

Záhy ale narazí na tajemného muže a záhada je na světě. Tento muž, kterého podle všeho hledala, se k ní sice nechová úplně přátelsky, ale zároveň to nevypadá, že by jí chtěl vyloženě ublížit. Ona ho zjevně nezná, což přisuzujme premise ztráty paměti. Tento muž ale zřejmě ví, kdo Yasna je a nemá zrovna radost z toho, co udělala. Jenže co udělala? Je to jeden ze členů posádky? Může snad Yasna za nějakou nehodu?

Odpovědi možná naleznete v knize, ale pokud počkáte, dozvíte se je i ve videoherní adaptaci. Hra The Invincible, na níž dělají polští veteráni se zkušenostmi z vývoje Zaklínače 3, Cyberpunku 2077, Dying Light či Dead Island, vyjde v příštím roce na počítačích a konzolích.