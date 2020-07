Nalaďte se na kyberpunkovou vlnu s Lithium City

1. 7. 2020 12:34 | autor: Šárka Tmějová

Kyberpunkový žánr si zažívá svou malou renesanci a mimo obřího RPG z dílny CD Projektu tak logicky vzniká i spousta menších nezávislých titulů, které těží z jeho estetiky a kreativně na ni nabalují všemožné herní prvky. Tvůrce Lithium City, filipínský vývojář Nico Tuason, se ohledně mechanik inspiroval u jiných proslulých indie her – jmenovitě u Hotline Miami, Transistoru anebo Superhot.

Lithium City se tedy hraje jako klasická dvojpáčková arkádová střílečka, jednotlivé přestřelky se ale spíš než akční řežbě podobají složitým logickým hlavolamům. Příběh modrovlasé vražedkyně vypráví samotné prostředí, nikoliv text nebo dialogy.

Jejím úkolem je proklestit si cestu mnohapatrovým mrakodrapem, a to jakýmikoliv prostředky. Je potom čistě na vás, jestli zvolíte opatrný přístup a pečlivě zvážíte každý svůj krok, anebo do místnosti naběhnete jako John Wick a vsadíte na umění improvizovat. Všechny nepřátele složí jedna až dvě rány, to samé ale platí i pro hlavní hrdinku. Kdo udeří první, obvykle vyhraje, pamatujte ovšem na to, že čelíte přesile.

Nico Tuason pracoval na Lithium City s asistencí pouhých dvou dalších vývojářů šest let, po nichž se tenhle neonový spektákl minulý měsíc konečně objevil na Steamu. Kyberpunkovou jednohubku tam teď pořídíte za příznivou cenu 6,59 eur (175 korun).