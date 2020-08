Nadějná soulsovka Mortal Shell vyjde už brzy

6. 8. 2020 11:55 | autor: Pavel Makal

Když zkraje roku 2009 spatřily světlo světa Demon‘s Souls, jen málokdo by si vsadil na to, že se z jejich herních mechanismů stane kult. Dodnes se traduje historka o tom, že sám Šúhej Jošida při ukázce hry prohlásil, že se jedná o špatný produkt.

O dekádu později si na základech, které položil příběh o království Boletaria, postavilo studio FromSoftware svou image. A našla se velká spousta těch, kteří se brutálně prostému designu Hidetaky Mijazakiho chtějí přiblížit.

Po všech těch Surgích, Niozích, ale třeba i Blasphemousech přichází Mortal Shell. Debut studia Cold Symmetry, vznikající pod křídly společnosti Playstack, to bude mít těžké, přeci jen je trh náročných akčních RPG značně saturován a není důvod hrát cokoli jiného než to nejlepší. V roce, kdy se urodil vydařený Nioh 2, pro nějž nyní vycházejí DLC balíčky, to bude o to náročnější, ale ambice tvůrcům rozhodně nechybí.

zdroj: Playstack

Mortal Shell nás opět zve do temného a nesmiřitelného světa. Inspirace estetikou Dark Souls křičí z každého traileru, ten aktuální nevyjímaje, a to včetně barevného schématu a stylu dabingu. Minulý měsíc ostatně proběhla beta, která ukázala, že si hra bere ze svého vzoru to nejlepší, ale i to, co některé hráče od žánru spolehlivě odrazuje – nutnost opakovat některé pasáže do úplného vyčerpání se nám patrně ani tentokrát nevyhne. Betu nicméně vyzkoušelo velmi slušných 350 tisíc hráčů, na nedostatek zájmu si tedy Mortal Shell stěžovat nemůže.

Nový trailer předvádí hlavně souboje, relativně podrobně si můžete prohlédnout i design zbraní a zbrojí. Nejdůležitější je na něm ovšem oznámené datum vydání, které připadá na 18. srpna.

Nabrousit meč nebo jiný vražedný nástroj a vydat se na strastiplnou pouť plnou drvení nepřátel a vlastního umírání tedy budeme moci už za necelé dva týdny, a to na PlayStationu 4, Xboxu One a PC, kde hra vychází exkluzivně v Epic Game Store. Na Steam dorazí o rok později.