Naděje opět vzplály. Remaster prvního Red Dead Redemption možná skutečně vyjde

4. 7. 2023 10:45 | Novinky | autor: Ondřej Partl

O případném remasteru prvního Red Dead Redemption pro nové platformy se mluví už docela dlouho. Nejdříve v roce 2021 Rockstar Mag uvedl, že ho studio Rockstar Games skutečně chystá, aby o rok později přišla neoficiální zpráva o tom, že kvůli špatnému přijetí Grand Theft Auto: The Trilogy - Definitive Edition si ho studio nakonec rozmyslelo. Avšak nyní, přesně rok od této informace, naděje opět vzplály.

Minulý týden se na internetu objevila zpráva o tom, že jihokorejská ratingová komise opět ohodnotila první Red Dead Redemption. Taková skutečnost přirozeně nemusí nutně znamenat blížící se remaster, ale vzhledem k tomu, že ohodnocení pro původní verzi je stále dostupné, se jedná minimálně o zvláštní jev. A historie už několikrát ukázala, že „tajemná“ ohodnocení dokážou předčasně odhalit chystané tituly.

Olej do ohně následně přilil i insider a bývalý redaktor IGN Colin Moriarty (děkujeme Wccftech), který v nové epizodě podcastu Sacred Symbols tvrdí, že viděl potvrzení o existenci tohoto remasteru. Navíc naznačil, že vydání by mohlo být blíže, než lidé očekávají a na oznámení by mohlo dojít příští měsíc.

„Viděl jsem potvrzení, že je to skutečné. Někdo mě v zákulisí oslovil a ukázal mi něco, co rozhodně naznačuje, že se tento remaster blíží. Možná dokonce velice brzy se srpnovým oznámením,“ povídal ve svém pořadu Moriarty.

Všechny informace je samozřejmě nutné brát s velkou rezervou. Připomenout ale lze, že právě Moriarty v minulém roce dementoval neoficiální informace o zrušení diskutovaného remasteru. V té době tvrdil, že se na projektu stále pracuje, jenom tvůrci údajně měli potřebovat větší množství času.

Kdyby Rockstar skutečně remaster vydal a nešlo by o nedomrlý produkt jako v případě zmiňované trilogie GTA, jistě by to mnoho lidí potěšilo. Především pak hráče na PC, kteří se s celistvým příběhem Johna Marstona doposud nemohli seznámit.