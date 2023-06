Na Switch se chystá kompletní trilogie s Batmanem

22. 6. 2023 12:22 | Novinky | autor: Jan Slavík

Trilogie skvělých mlátiček od studia Rocksteady, Batman: Arkham Asylum, Batman: Arkham City a Batman: Arkham Knight po dlouhá léta zaujímala pozici etalonu kvality komiksových akčních adventur. Status hry, která člověka automaticky napadne jako první, když přijde řeč na žánr superhrdinských dobrodružství, sice temnému rytíři v poslední době trochu vyfoukl Spider-Man, ale to neznamená, že by snad netopýří avantýry něco ztratily na své síle.

Batman už do drobného kontaktu s platformami od Nintenda přišel v minulosti – Arkham City se dočkalo portu na Wii U. Během včerejšího vysílání Nintendo Direct však temný rytíř potvrdil dřívější spekulace a ohlásil útok v plné síle: Kompletní trilogie se chystá na Nintendo Switch. Balík bude navíc obsahovat i všechna DLC i ostatní obsah, který původně dorazil až po vydání, nebude tak potřeba nic dokupovat.

V základu to je super zpráva, skvělých her na jakékoliv platformě není nikdy dost, ale... Poběží to? Arkham Asylum je komornější, téměř koridorová záležitost z roku 2009, s tou by si Switch měl poradit bez problémů. U otevřeného světa Arkham City z roku 2011 by se ale handheld mohl už zapotit a nejspíš bude potřeba osekat grafiku. Největší potenciální problém pak logicky představuje Arkham Knight z roku 2015 se svou masivní mapou.

Uvidíme, jak výrazné kompromisy budou potřeba, aby hra dosahovala snesitelných snímkových frekvencí. Na druhou stranu, o konverzi na Switch se starají lidé z Turn Me Up Games, kteří mimo jiné už na handheld od Nintenda portovali skvělý remake Tony Hawk's Pro Skater 1+2.

Snad se tedy nebude opakovat fiasko, které, jak si jistě pamatujete, spáchali tvůrci z Iron Galaxy, kteří svého času zazdili počítačový port tak kardinálním způsobem, že hra musela na čtyři měsíce zmizet z obchodů, zatímco probíhaly opravy.

Trilogie by na Switch měla dorazit letos na podzim, přesnější datum zatím neznáme.