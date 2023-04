Suicide Squad: Kill the Justice League se odkládá skoro o rok

Spekulace se potvrdily: Kooperativní městská akce Suicide Squad: Kill the Justice League je odložena. Do Metropolis pod Brainiacovou nadvládou se místo května podíváme až příští rok v únoru. Vývojářský tým Rocksteady to zveřejnil na svém Twitteru.

Studio sice neudává konkrétní důvod než vágní: „Chceme hru vydat v té nejlepší kvalitě,“ ale není těžké se dopídit, co za masivním odkladem nejspíš stojí. Stačí se podívat na reakce a přijetí libovolného traileru hry, v čele s patnáctiminutovým gameplay videem z letošního února.

Vypadá to jako naprosto generická hra jako služba se všemi nešvary, které nakonec zlomily vaz třeba i takovým Marvel's Avengers. Jmenovitě nezajímavá akce, přílišné soustředění na loot a marginální zvyšování nezajímavých atributů, battle pass, nutnost být vždy online a v neposlední řadě třeba i to, že Suicide Squad nepůjde hrát sólo a vždy vám budou přicmrndávat minimálně AI společníci.

Je však nutné krotit očekávání a nepředpokládat, že devítiměsíční odklad bude sloužit k tomu, aby se hra v jádru změnila. Ostatně to tvrdí i reportér Bloombergu Jason Schreier. Devět měsíců prý není dostatečně dlouhá doba pro citelnější zásahy, a Suicide Squad tak stále bude koncipována jako live service hra. Odklad by měl sloužit k vychytání much a vycizelování zážitku.

On Suicide Squad...

1) Nine months is not enough time to completely change the nature of a game

2) The team was told that the delay was for polish and not related to the February gameplay showcase

3) Lots of other factors can affect release timing (like the console makers)