Na Steamu právě probíhá festival plný stovek demoverzí. Máme několik tipů

4. 10. 2022 13:00 | Novinky | autor: Patrik Hajda

Obchod Steam je zpátky se svým festivalem nazvaným Next, v jehož rámci jsou po omezenou dobu k dispozici demoverze stovek chystaných her, většinou z řad menších indie studií. Jedná se tak o ideální příležitost vyzkoušet hry, které vás zajímají, případně zjistit, že se o některé teprve máte začít zajímat. Festival potrvá pouze do 10. října a jeho 19. hodiny.

Přestože si sáhodlouhé seznamy můžete sami prolistovat, možná nepohrdnete pár tipy. Začneme strategií Inkulinati, která zaujme především vizuální stránkou odkazující se ke středověkým malbám, přičemž jedním z herních mechanismů je samotné malování. Milovníky hororových her by zase mohla zaujmout simulace sousedského slídila Hello Neighbor 2.

Zajímavě vypadá arkádové závodění Stuntfest – World Tour, v němž se bok po boku po trati prohánějí jak auta, tak lidé s raketovými křídly a trochu to připomíná Riders Republic od Ubisoftu. Milovníci puzzlů a stavebnic by si zase mohli přijít na své v minimalistické hře LEGO Bricktales.

Pokud máte rádi tycoony a automobilový průmyslu, hoďte očkem po Car Manufacture, kde se stanete výrobcem ve 20. a 30. letech minulého století. Soulstone Survivors zase lákají na propojení Vampire Survivors a Diabla, což by mohlo dopadnou hodně zajímavě.

Pro kooperativní střílečku ve stylu Helldivers zamiřte pro From Space, zatímco chuť po karetní sběratelské hře zaženete s Warhammer 40,000: Warpforge, nástupcem Horus Heresy: Legions. Velmi lákavě vypadá středověká budovatelská strategie Manor Lords obsahující velké taktické bitvy.

Z posledních pár tipů chci ještě jmenovat budovatelskou strategii Against the Storm, kterou jsem zkoušel už v dřívější demoverzi a potenciál měla veliký, rybařící hru Dredge, v níž se vaším úlovkem pravděpodobně stane i něco podobného Cthulhu, krásně vypadající akční survival Forever Skies či velmi minimalistický manažer Masterplan Tycoon.

Pokud sami něco vyzkoušíte, neváhejte se podělit o dojmy a případné doporučení v komentářích!