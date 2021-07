Budovatelská strategie Against the Storm spojuje nápady Banished a Slay the Spire

29. 7. 2021 17:00 | Dojmy z hraní | autor: Patrik Hajda

Svět budovatelských strategií si momentálně prožívá svou renesanci. Nebo to tak alespoň působí, podle toho, kolik nových titulů v rámci žánru na Steamu každý měsíc vychází. Against the Storm je jedním z nich, jen s tím rozdílem, že její tvůrci se na klasickou formuli snaží napasovat prvky roguelite her jako Slay the Spire.

O tom, jestli se jim to daří, se můžete částečně přesvědčit sami. Against the Storm má totiž v Epic Games Store hratelnou demoverzi, která je až překvapivě doladěná. Hra z ní působí téměř dokončeným dojmem, i když jste o značnou část obsahu ochuzení.

Účelem dema je totiž zasvětit vás pouze do samotného procesu budování města s několika procedurálně generovanými prvky. A i když se nedostanete k systémům o úroveň výš, kde je i nějaká správa celého království, tak je o co stát.

Vše začíná zcela nepřekvapivě u táboráku s naditým skladištěm hned vedle. Zásoby se ale rychle tenčí, takže hned budujete první dřevorubeckou chatrč a zadáváte příkaz k pokácení vámi vybraných stromů. Vedle pak začínáte těžit kámen, sbírat jedlé houby, trávu, kořeny, podivná vajíčka a další a další suroviny.

Nechybí zde výrobní řetězce, kdy z trávy či kořínků vytvoříte například lana, z hlíny cihly anebo z ječmene pivo, pokud se dostanete k farmaření, vaření sladu a posléze servírování vychlazeného moku ve vaší vlastní hospůdce.

Against the Storm je navzdory množství budov a pracím, kterým se vaši dělníci mohou věnovat, velmi svižnou a krátkou hrou. Jelikož jde o roguelite, může se stát, že brzy prohrajete, pokud vám dojde palivo na centrální oheň, který vás chrání před nepřízní počasí. Ono tu totiž neustále prší, což různými způsoby ovlivňuje všechno možné.

Ale když se vám bude dařit, dočkáte se po nějakých 30-60 minutách obrazovky oznamující vaše vítězství. Cílem je totiž vybudovat funkční osadu, která navzdory panujícím přírodním podmínkám přetrvá. K tomu vám dopomáhá také plnění úkolů od královny, které musíte pochlebovat, jinak v jejích očích klesnete.

Ale protože jsme v oblasti roguelite her a je zde přítomné procedurální generování, tak žádné z vašich městeček nebude nachlup stejné. Ne vždy máte k dispozici všechny budovy. Jednou jsem měl například akutní nedostatek hub, protože mi chyběla chatrč sběračů. Mohl jsem si ji později dokoupit po postavení trhu, na který jsem ale neměl dost prostředků.

O další variabilitu se starají různé dekrety právě od vládkyně země, které vám například permanentně zvýší produkci jedné suroviny či usnadní kácení stromů. A s kácením stromů souvisí jeden velmi zajímavý herní mechanismus. Jde o jediný způsob, jak prozkoumat náhodně vygenerovanou mapu. Lesy vás zcela obklopují, ale v některých částech jsou méně husté a za nimi se ukrývají další, lesy obehnané kapsy zahalené mlhou.

Jakmile se k jedné z nich prokácíte, mlha zmizí a vám se odhalí nové přírodní zdroje, kýmsi zapomenuté zásoby, již postavená budova čekající na opětovné zprovoznění, stan s přeživšími nebo třeba dungeon. A musím říct, že navázání uspokojivého průzkumu mapy na ten nejzákladnější a nejnutnější mechanismus je vážně skvělý nápad.

Dalším nápadem, který by potenciálně mohl být skvělý, ale v demu nemá moc prostoru se pořádně ukázat, je rozdělení vašich dělníků do tří druhů – máte lidi, ještěrky a bobry. Všichni umí pracovat prakticky všude, ale na některých pozicích v budovách a výrobnách smí být jen zástupce konkrétního druhu.

Každý z nich má také jiné požadavky pro to, aby byla spokojený a nikdo nemá tolik rád bydlet ve smíšených přístřešcích chránících před nekonečným deštěm, jako bydlet v pěkném domě jen s kamarády stejného druhu.

Demoverze hry Against the Storm mě naplnila optimismem a okamžitě jsem si ji na Steamu přidal do svého seznamu přání. Je ale nutné, aby toho plná hra nabídla mnohem víc. Základ nastíněný v demu sice funguje skvěle a hra je svým způsobem i roztomilá, ale nebyla z něj zatím cítit téměř žádná hloubka, která je rozhodně potřeba pro mnohahodinové hraní.

Chce to nějaký mechanismus, který by každý váš úspěšný či neúspěšný pokus vybudovat nové město zastřešoval a dodával mu smysl. A já tak nějak věřím, že ho v plné hře, na kterou se po této zkušenosti velmi těším, nakonec najdu.

Against the Storm ještě nemá datum vydání, ale vypadá to, že půjde o časovou exkluzivitu Epicu. Tam tvůrci totiž uvádějí již brzy, zatímco na Steamu je rok 2022. A byť čas utíká jako voda, tak příští rok bych jako již brzy vyloženě neoznačil…