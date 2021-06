Budovatelská strategie Industries of Titan po roce přichází na Steam

23. 6. 2021 8:00 | Novinky | autor: Pavel Makal

O budovatelské strategii Industries of Titan jste si na našem webu mohli přečíst už v roce 2017. Loni v dubnu vývojáři z Brace Yourself Games spustili předběžný přístup exkluzivně skrz platformu Epic Game Store a nyní hra konečně doráží i na Steam. Stále ovšem jen v rámci early accessu.

V Industries of Titan budete stavět futuristická industriální cyberměsta na jednom z měsíců planety Saturn. Čeká vás boj o zdroje a teritoria s konkurenčními korporacemi, a to pomocí technologií, vlivu, výrobních kapacit vašich továren nebo starých dobrých bojových lodí.

Hra slibuje budování masivních metropolí od skromných začátků, bohatý systém nastavování výrobních procesů, a dokonce i možnost úpravy interiéru bojových lodí a jejich výzbroje. Těšit se můžete třeba i na kompletní dabing svých poradců, integrovaný fotorežim nebo žebříčky těch nejúspěšnějších hráčů.

Pokud chcete do hry naskočit, můžete tak učinit za necelých 30 eur. Vývojářský tým má za sebou dvojici povedených titulů, a sice Crypt of the NecroDancer a Cadence of Hyrule. Ani jedna ze zmíněných her se ovšem k Industries of Titan žánrově neblíží.