Na Steam brzo dorazí omlazený a vylepšený Return to Castle Wolfenstein

21. 9. 2020 13:46 | Novinky | autor: Václav Pecháček

Osobně jsem nesmírně spokojený s tím, kam se v posledních letech ubírá série Wolfenstein. Příběhově laděná střílečka s prvky stealthu, která umně balancuje vážná témata a nácky na Venuši, mi sedla v prvním i druhém vydání po rebootu.

Ale pokud patříte spíš mezi Blazkowicze ze staré školy, kteří by raději nasypali do nemrtvého Jindřicha Ptáčníka pár set kulek z minigunu než si užívali vlakový sex, mám pro vás dobrou zprávu. Na Steamu se co nevidět zpřístupní modifikace RealRTCW, za jejímž poněkud krkolomným názvem se skrývá fanouškovská předělávka slavného Return to Castle Wolfenstein z roku 2001.

Slavný je zaprvé proto, že to byla svižná, hektická a vůbec ne jednoduchá střílečka, která vám dala do rukou jak historicky věrné, tak fantasticky ulítlé zbraně, zadruhé proto, že okultismus nacistům prostě sluší. Když vyvolávají temné síly a démoni se proti nim následně obrátí, aby je rozcupovali, skoro se vám chce hodit nohy na stůl, po nikom nestřílet a počkat, až si to s Himmlerem vyřídí záhrobí.

Ruský modder WolfETPlayer se rozhodl, že nejen vyhladí dvacet let staré vrásky, které hyzdí BJovu krásnou tvář, ale že k HD texturám a podpoře moderních systémů rovnou přidá i nějaký nový obsah. V modu si tedy zastřílíte novými zbraněmi, které dohromady tvoří úplnou bonboniéru legendárních kousků: je tu M1 Garand (pinnng!), MP44, Špaginova bestie PPSh, BAR, MG42 a další. Zbraně jsou navíc rebalancované.

Péče se dočkala i umělá inteligence, uživatelské rozhraní, zpětný ráz bouchaček – není toho málo. O kvalitách modu ostatně svědčí i vysoké hodnocení na serveru ModDB. Steamová verze vyjde 15. října.