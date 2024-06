Na podzim se na Netflixu podíváme na animák s Larou Croft

3. 6. 2024 15:00 | Novinky | autor: Patrik Hajda

Zatímco se v Crystal Dynamics pracuje na nové hře ze série Tomb Raider, kterou podpoří hraný seriál od Amazonu se scénářem z pera Megan McDonnell (WandaVision, The Marvels), streamovací služba Netflix přispěje svou troškou do mlýna animovaným seriálem Tomb Raider: The Legend of Lara Croft.

Ten po příběhové stránce naváže na poslední videoherní trilogii (Tomb Raider, Rise of the Tomb Raider a Shadow of the Tomb Raider), kdy bude sledovat další dobrodružství slavné archeoložky napříč mnoha úžasnými a nebezpečnými destinacemi.

Netflix teď zveřejnil nový, akcí nabitý trailer, který vám představí vizuální stylizaci a několik postav. Samotnou Laru namluví herečka Hayley Atwell, kterou můžete znát jako Peggy Carter z univerza Marvelu. Earl Baylon si zopakuje roli Jonaha Maiavy z videoherní trilogie, který dělá Laře parťáka, a technologickému expertovi Zipovi svůj hlas propůjčí Allen Maldonado.

Trailer nám ve svém závěru prozradil velmi důležitou informaci – na seriál Tomb Raider: The Legend of Lara Croft se na Netflixu podíváme 10. října. Zatím ale nevíme, kolik bude mít první série dílů a jak budou dlouhé.