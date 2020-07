Na nové konzole míří ta nejlepší verze kuchařské apokalypsy Overcooked

21. 7. 2020 14:25 | autor: Adam Homola

Skvělá párty gaučovka Overcooked dostane něco jako remaster. Pod čerstvě oznámeným Overcooked! All You Can Eat se totiž skrývá next gen verze hry, respektive obou her a všech DLC. Vývojáři ze studia Ghost Town Games předělali jedničku do enginu dvojky a celé to vyšvihli do 4K a 60fps.

Celé to bude mít navíc podporu online multiplayeru a nebude chybět ani crossplay. Overcooked sice vyniká v lokálním multiplayeru, ale All You Can Eat si užijete skoro stejně i bez kamarádů fyzicky přítomných na stejném gauči. Byť zrovna to chaotické překřikování se jeden přes druhého dodává hře těžko popsatelný šmrnc, jak jsme si ostatně sami vyzkoušeli před dvěma lety v GamesPlayi.

Overcooked! All You Can Eat přidá také rozšířené možnosti přístupnosti, konkrétně upravitelnou velikost uživatelského rozhraní, text vhodný pro dyslektiky nebo třeba režim pro barvoslepé hráče, jak prozradili tvůrci na PlayStation Blogu. Vývojáři přidají i řadu nových trofejí/achievementů.

Nová verze Overcooked nebude jen recyklovat starý obsah. Tvůrci přidají i nové úrovně a nové kuchaře a celkem se tak můžete těšit na víc než dvě stovky levelů.

Pokud už máte v prvním či druhém díle nahrány stovky hodin, Overcooked! All You Can Eat vám toho mnoho nového asi nenabídne. Pro nováčky nebo obecně vzato ty, kteří budou s hraním začínat až na nové generaci konzolí, půjde ale o skvělou příležitost, jak na někoho řvát a spálit u toho celou kuchyň. Naštěstí jen virtuálně.

Overcooked! All You Can Eat vyjde zatím neznámo kdy („brzy“) na PlayStation 5 a Xbox Series X.

zdroj: Team 17