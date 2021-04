Na kontroverzní střílečce Six Days in Fallujah spolupracovali tvůrci God of War

19. 4. 2021 16:45 | Novinky | autor: Patrik Hajda

V nedávném rozhovoru mezi tvůrcem God of War Davidem Jaffem a autorem Days Gone Johnem Garvinem přišla řeč na kontroverzní střílečku Six Days in Fallujah, která má věrně zpracovat ne zas tak dávný konflikt zahrnující Američany, teroristy a nevinné obyvatele iráckého města Fallúdža.

Jaffe se Garvina jen tak mimochodem zeptal (díky Video Games Chronicle za přepis rozhovoru), jestli věděl, že se tato hra svého času vyvíjela ve studiu Sony Santa Monica, které je zodpovědné za celou sérii God of War. Jaffe naznačil, že Sony Santa Monica vypomáhalo externě, načež byl přerušen Garvinem, který přitakal, že se účastnil jednání, kde došlo k odsouhlasení projektu.

Jaffe poté ještě dodal, že pokaždé, když už hra začínala vypadat podle jejich představ jako realistický pohled na válku, setkali se s nesouhlasným názorem vedení nejmenovaných společností. Proto si Jaffe není moc jistý tím, zda se současným tvůrcům hry podaří docílit zamýšleného realismu.

Střílečka Six Days in Fallujah byla poprvé oznámena v roce 2009 pod křídly vydavatelství Konami, které hru pár týdnů po oznámení kvůli kritice a kontroverzi zrušilo. Kontroverzní bylo leccos, například snaha realisticky zpracovat čerstvý konflikt, v němž se ale autoři chtěli vyhnout zobrazení válečných zvěrstvech páchaných Američany, takže se nabízela otázka, zda náhodou nepůjde o výplod americké vojenské propagandy. Kontroverze neustává ani dnes, kdy se sám tvůrce hry nedokáže rozhodnout, zda je jeho výtvor politický, či nikoliv...

Své k této problematice řekl Aleš ve svých dvou komentářích (zde a zde), které vám blíže osvětlí, co bude Six Days in Fallujah zač. Už se asi nedozvíme, jak by hra vypadala podle tvůrců God of War, ale zato zjistíme, jak ji zamýšleli původní autoři, kteří na ní momentálně pracují a hodlají ji vydat během letošního roku.