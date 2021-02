Můžete si stáhnout neoficiální 60 FPS patch pro Bloodborne

11. 2. 2021 8:00 | Novinky | autor: Pavel Makal

Bloodborne patří mezi ty nejlepší hry minulé generace, a to především díky hratelnosti, atmosféře a příběhu. Technická stránka nicméně bohužel pokulhává a nekonzistentní snímková frekvence je v žánru svižných akčních RPG velmi nepříjemná.

Už v minulosti jsme vás informovali o tom, že youtuber Lance McDonald vytvořil neoficiální patch, díky němuž hra běží v 60 FPS. Jedná se o velmi ambiciózní projekt, který byl vytvořen na základě vylepšení PS4 Pro pro Dark Souls 3. V dřívějším prohlášení McDonald uvedl, že patch zveřejní pro zájemce v okamžiku, kdy přijde na trh PlayStation 5 a bude jasné, že Sony neposkytne vlastní update.

K tomu nakonec skutečně nedošlo a jak autor slíbil, tak udělal. Už nyní si tak můžete z jeho Patreonu stáhnout kompletní balíček a pokyny, jak jej do hry implementovat. Má to samozřejmě háček, potřebujete mít k dispozici modifikovaný PlayStation 4 nebo ještě lépe PlayStation 4 Pro. Pro majitele nové konzole se zatím nic nemění.

Bloodborne vyšlo v roce 2015, na podzim téhož roku ještě příběh obohatilo vydařené DLC Old Hunters. O potenciálním pokračování od té doby nepadlo oficiálně ani slovo, FromSoftware o rok později vydal závěrečný díl trilogie Dark Souls a následně akční adventuru Sekiro: Shadows Die Twice. V současné době studio připravuje akční RPG Elden Ring představené na E3 2019. Ani o tomto projektu nevíme prakticky nic, snad jen to, že se bude odehrávat v rozlehlém otevřeném světe, po němž budeme moci cestovat koňmo.