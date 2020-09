Multiplayer pro Call of Duty: Black Ops Cold War dozná zásadních změn

10. 9. 2020 11:55 | Novinky | autor: Šárka Tmějová

Activision včera v čtyřhodinovém streamu odhalil takřka všechny podrobnosti, které by vás mohly zajímat o multiplayerovém režimu nadcházejícího Call of Duty: Black Ops Cold War. Pokud máte pocit, že jsou všechny hry v sérii Call of Duty posledních deset let prakticky totožné, nemáte tak docela pravdu. Od předchozího dílu podsérie Black Ops 4 a loňského Modern Warfare se bude multiplayer Cold War lišit hned v několika ohledech.

Kupříkladu si tentokrát nezahrajete za specialisty s unikátními schopnostmi, s nimiž přišel Treyarch v Black Ops 4. Místo toho bude hra využívat model operátorů z Modern Warfare, kteří odlišně pouze vypadají, ale žádné speciální dovednosti nemají.

Naopak se vrátí minimapa, která se v Modern Warfare v základu neobjevuje, a pokud tam je, nezvýrazňuje střílející hráče. Na té v Black Ops Cold War střelbu bez tlumiče uvidíte pokaždé.

Stejně jako kampaň se i multiplayer bude odehrávat v 80. letech minulého století, a to po událostech singleplayeru. Frakce, k nimž se můžete přidat, zahrnují tajné služby KGB, CIA i MI6. Mise budou inspirovány reálnými historickými událostmi, zahrajete si na mapách v Moskvě, na pobřeží Miami, na poušti v Angole či kdesi v Černém moři.

Díky netradičnímu zasazení a formě války se změní i herní režimy. Přibude k nim 6v6 VIP Escort, 12v12 Combined Arms a Fireteam pro 40 hráčů, kde se 4 týmy po deseti proti sobě postaví na obří mapě na zemi, na moři i ve vzduchu. Kvůli velikosti mapy se po ní budete pohybovat ve vozidlech včetně tanků, bugin, terénních motorek, helikoptér a vodních i sněžných skútrů. Fireteam by měl být v podstatě sandboxem, kde týmy mohou plnit úkoly v libovolném pořadí podle toho, na co mají zrovna chuť.

Vrací se systém Create-a-Class, v jeho případě je inovací volba výbavy do předepsaných slotů. Treyarch do něj přidá čtveřici nových divokých karet. Rozšířené budou také možnosti modifikace zbraní – na jednu zbraň připadá až 54 možností, co k ní přidělat, a to na osmi bodech. S jednou z nových divokých karet si pak můžete přidělat až osm vylepšení na jednu zbraň.

Vrací se také systém scorestreaks. Tentokrát vám ovšem řetězení skóre za zabíjení nepřeruší vlastní smrt. Nejvyšší bonusy samozřejmě dostanete za několik zabití ve stejném „životě“. A pokud někdo zabije vás, můžete se na mapu spustit padákem nebo se objevit ve vozidle některého ze spoluhráčů. Body také dostanete za plnění úkolů na příslušné mapě, utrácet je můžete za taktické perky.

Multiplayer Black Ops Cold War bude mít neomezený sprint a automatickou regeneraci zdraví. Samozřejmě dojde také na battle pass a dodatečný obsah po vydání včetně nových map a módů. Systém progrese bude jednotný s free-to-play battle royale Call of Duty: Warzone, kde některé předměty budete moct využívat napříč oběma hrami. V určitém momentu se sjednotí také mapy, zbraně a vozidla.

Podobně jako Modern Warfare budete moct Cold War hrát napříč platformami, a to i mezi generacemi. Teoreticky si tak hráči z Xboxu Series X budou moct zahrát proti lidem z PlayStationu 4.

Call of Duty: Black Ops Cold War vychází 13. listopadu 2020.