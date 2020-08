Poprvé v historii Call of Duty vás letošní Black Ops Cold War nechá vytvořit vlastní postavu

27. 8. 2020 11:20 | Novinky | autor: Šárka Tmějová

Podsérie Black Ops je v rámci Call of Duty tou nejpopulárnější a letos v rotaci přišla řada zrovna na ni. Cold War bude přímým pokračováním jedničky a odehrávat se bude na začátku osmdesátých let.

Během studené války není nic tak, jak se zdálo – a také odhalení prvního traileru bylo velmi netradiční. Hráči battle royale odnože Warzone si totiž v minulých dnech mohli vyzkoušet speciální mód Know Your History a po splnění několika úkolů utéct před výbuchem atomové bomby do bezpečí stadionu.

Tam se jim za odměnu přehrál čerstvý trailer s bývalým americkým prezidentem Ronaldem Reaganem (je skoro jako živý, nemyslíte?) a také starými známými z kampaní Black Ops: Woodsem, Masonem, Hudsonem…

Black Ops Cold War bude mít všechno, co moderní Call of Duty potřebuje – tedy kampaň, multiplayer, zombie mód a také nový obsah do Warzone. Dočkáte se spojení popkultury let 80. s pořádnou dávkou konspiračních teorií. V kampani se setkáte s řadou historických osobností a podíváte se do východního Berlína, Moskvy, Turecka, Vietnamu a na mnoho dalších míst.

Poprvé v historii celé série si budete moct vytvořit vlastní postavu, v letošním díle si totiž namísto plejády různých vojáků projdete celou kampaň v kůži jednoho agenta. Přizpůsobit si můžete barvu kůže, pohlaví, místo narození i vojenskou historii a navíc některé informace můžete nechat v režimu utajení.

Call of Duty: Black Ops Cold War od studia Treyarch ve spolupráci s Raven Software dorazí na PC, PlayStation 4 a Xbox One 13. listopadu 2020. Příchod na PlayStation 5 a Xbox Series X je pak plánovaný na letošní prosinec. První ukázku z multiplayeru budete moct vidět 9. září, chystá se také otevřená beta pro hráče s předobjednávkou.