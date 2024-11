MMORPG Final Fantasy XIV míří na mobily

22. 11. 2024 9:00 | Novinky | autor: Šárka Tmějová

Jedno z nejúspěšnějších MMORPG současnosti se dočká své vlastní mobilní předělávky. Final Fantasy XIV pro iOS a Android vzniká ve spolupráci Square Enix a Lightspeed Studios, které spadá pod čínský Tencent a stojí kupříkladu za PUBG Mobile, ale i za dalšími mobilními hrami vycházejícími ze sérií Monster Hunter, Pokémon nebo Call of Duty.

Na úvod je dobré vysvětlit, že půjde o hru oddělenou od primárního FFXIV, nikoliv o propojeného klienta. Na displeje mobilních telefonů zamíří oblíbené MMO v osekané formě, kdy bude ovládání, souboje a další záležitosti přizpůsobené právě mobilům.

V základu bude obsahovat devět povolání (plná verze hry jich má momentálně 21), jedenáct profesí zaměřených na sbírání a crafting i arkádový mód Gold Saucer s příslušnými minihrami. Ze soubojů upoutávka neukazuje moc, ale zdá se, že by mohly připomínat ty z Final Fantasy XV Pocket Edition.

Co se týče příběhové složky, z oznamovacího traileru se zdá, že mobilní Final Fantasy XIV přijde se základní linkou z A Realm Reborn, kterou veteráni populárního MMORPG zpětně hodnotí jako tu nejméně povedenou, kterou je nutné se prokousat, abyste se dostali k zajímavějším datadiskům.

Ještě méně informací poskytuje oficiální oznámení ohledně monetizace, ale japonský časopis Famitsu uvádí, že bude Final Fantasy XIV Mobile free-to-play a nemá obsahovat žádné gača prvky. Pravděpodobně se tak nevyhne mikrotransakcím a připlatíte si za vizuálně přitažlivou výbavu a mounty.

A kdy se do mobilního Final Fantasy XIV můžete pustit? Už teď se do hry můžete předregistrovat, první testy už brzy proběhnou v Číně a krátce poté by se mobilní verze jednoho z nejpopulárnějších současných MMORPG mělo vydat i do zbytku světa.