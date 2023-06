Microsoft si u People Can Fly objednal hru za desítky milionů dolarů

15. 6. 2023 15:00 | Novinky | autor: Jan Slavík

Polské studio People Can Fly si můžete pamatovat jako autory divoké akce Bulletstorm nebo kooperativní multiplayerové řežby Outriders. Kdo v paměti zaloví o něco hlouběji, jistě si vybaví i jejich prvotinu – starší, ale i dnes stále našlapanou démonickou akci Painkiller. Portfolio polských vývojářů se však brzy rozroste, protože studio oznámilo smluvní spolupráci s Microsoftem, který si u něj objednal vývoj hry.

Zatím není přesně jasné, oč půjde, víme jen, že se bude jednat o AAA titul založený na blíže nespecifikované značce ve vlastnictví Microsoftu. Říká se mu pracovním názvem Project Maverick a kompletně celý vývoj zaplatí Microsoft investicí ve výši někde mezi 30 a 50 miliony dolarů. Smlouva zřejmě obsahuje i poměrně přesnou představu Microsoftu ohledně toho, jak by měla práce probíhat, včetně vytyčení různých vývojových milníků. O detaily týkající se harmonogramu se však firmy zatím nepodělily.

Logicky by se nabízela nějaká spojitost se sérií Gears of War, protože by se v takovém případě nejednalo o první kontakt studia se značkou. People Can Fly spolupracovali na vývoji Gears of War: Judgment v roce 2013, tedy v době, kdy ochrannou známku ještě vlastnil Epic, a ještě před tím se také starali o počítačovou konverzi úplně prvních Gears of War.

Z mnoha různých náznaků je ostatně velmi pravděpodobné, že se okolo franšízy Gears něco děje. Již v březnu si veřejnost všimla nově otevřených důležitých pracovních pozic ve studiu The Coalition, které se týkaly blíže neupřesněné práce na sérii Gears, a v únoru zas účast na něčem novém na Twitteru naznačoval vývojářský veterán Joshua Ortega, který má taktéž úzké vazby s probíranou značkou.

Nesmíme zapomenout ani na hraný film a animovaný seriál vznikající ve spolupráci s Netflixem, které by mohly zafungovat jako doplněk případného nového pokračování herní série. Zda má s podobnými plány co do činění i čerstvě nasmlouvaný projekt od People Can Fly, je nicméně čistá spekulace. Uvidíme, s čím se Poláci nakonec vytasí.