Microsoft představil prosincovou čtveřici her z programu Games with Gold

Prosinec je za dveřmi a pro Microsoft tak nadešel čas prozradit, jaké čtyři hry čekají na předplatitele jejich služeb Xbox Live Gold a docela nově také Xbox Game Pass Ultimate. Všechny hry jsou i díky zpětné kompatibilitě určené pro Xbox One a Xbox Series X/S, zatímco dvě z nich rozběháte i na stařičkém Xboxu 360.

Po celý měsíc od 1. do 31. prosince máte čas ukořistit point-and-click adventuru The Raven Remastered, tedy dva roky starý remaster sedm let staré epizodické hry The Raven: Legacy of Master Thief. V roli konstábla Antona Jakoba Zellnera se v roce 1964 v Londýně pokusíte dopadnout titulního zloděje. Přestože původní hra vyšla na Xboxu 360, její remaster rozběháte pouze na současné a minulé generaci.

V první polovině měsíce bude na všech třech posledních Xboxech k mání dosud poslední díl série Saints Row s podtitulem Gat out of Hell, který je ve své podstatě samostatným datadiskem Saints Row IV. Bohužel na kvality svého předchůdce nemá a nejde zrovna o městskou akci, které byste měli věnovat větší pozornost…

Druhá polovina prosince patří originální logické adventuře Stacking, kterou si rovněž můžete vyzkoušet na všech třech konzolích. Nejzajímavější na celé hře nejsou hádanky ani její příběh, ale prostý fakt, že její svět obývají živoucí matrjošky, které se navzájem pojídají a řeší tak zdejší puzzly.

Poslední prosincovou hrou v Games with Gold je akční plošinovka Bleed 2. Její hlavní hrdinka Wryn s růžovými vlasy musí v rámci sedmi úrovní porazit 25 bossů, aby tak zachránila svět před zlořády. Bleed 2 bude v nabídce od 16. prosince do 15. ledna.

Zároveň máte ještě čas do 15. prosince přivlastnit si jednu hru z listopadové nabídky, kterou je multiplayerová akce Swimsanity! Až čtyři hráči bojují bok po boku či proti sobě ve 150 výzvách a osmi herních módech. Tak do čeho se pustíte jako první?