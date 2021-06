Microsoft od července mění politiku vracení peněz za Cyberpunk 2077

Po nešťastném prosincovém vydání Cyberpunku 2077 se žádosti o vrácení peněz ze strany hráčů začaly rychle množit. Sony to vyřešilo po svém a Cyberpunk ze svého obchodu odstranilo. Microsoft místo toho zvolil jinou cestu, hru v prodeji zachoval, zároveň ale nabídl rozšířenou možnost vrácení peněz.

Podle standardních zásad společnosti jsou všechny prodeje digitálních her považovány za konečné. Můžete ale zažádat o vrácení peněz a Microsoft rozhodne, zda na to máte nárok, nebo ne. V případě Cyberpunku byla firma benevolentní. Tedy až doteď. V úterý totiž Microsoft oznámil, že velkorysý přístup brzy ukončí. Od 6. července tak bude Cyberpunk 2077 opět spadat pod standardní politiku pro vracení peněz za digitální hry.

„Tým společnosti CD PROJEKT RED nadále usilovně pracuje na vylepšení zážitku ze hry Cyberpunk 2077 pro hráče na konzoli Xbox a provedl řadu aktualizací. Vzhledem k těmto aktualizacím se společnost Microsoft 6. července vrátí k našim standardním pravidlům pro vracení peněz za digitální verzi hry Cyberpunk 2077, a to jak pro nové, tak pro stávající nákupy,“ uvedl Microsoft v prohlášení na své stránce podpory pro vracení peněz za hry.

We will be returning to our standard digital game refund policy for Cyberpunk 2077 on July 6th for both new and existing purchases. For more policy details, go to: https://t.co/HDp52FoKc1