Cyberpunk 2077 je zpátky v obchodě PlayStationu. Od PS4 verze ale moc nečekejte

Cyberpunk 2077 se v oficiálním obchodě PlayStationu příliš neohřál. Pouhý týden po vydání hry, 10. prosince loňského roku, Sony přistoupilo k nevídanému kroku – stáhlo hru ze svého obchodu na PlayStationu. Zážitek byl na minulé generaci natolik rozbitý, že byl pro leckoho až nehratelný.

O půl roku později se blýská na lepší časy. CD Projekt RED své poslední, možná až příliš ambiciózní dítko horlivě opravuje a Cyberpunk je po slibech z minulého týdne konečně opět dostupný v obchodě PlayStationu. Jak se ale ukázalo, neznamená to nutně, že by hra na staré generaci konzolí běžela jako po másle.

„Cyberpunk 2077 je nyní dostupný v PlayStation Store. Práce na verzi pro PS4 pokračují s tím, že opravy a updaty budou vydávané v průběhu roku. Pro nejlepší zážitek na PlayStationu doporučujeme hrát na konzolích PS4 Pro nebo PS5,“ informuje samotný PlayStation na Twitteru.

