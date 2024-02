Microsoft na konci února nastíní budoucnost Age of Empires

2. 2. 2024 12:00 | Novinky | autor: Adam Homola

Letos budou mít stratégové žně. Nejenže se chystá hromada titulů ze všech možných strategických subžánrů, teď se ještě o slovo hlásí jedna z nejoblíbenějších realtimových strategií vůbec, Age of Empires. O tu se Microsoft v posledních letech až podezřele dobře staral a očividně s tím nehodlá přestat ani letos.

Ještě na tento měsíc chystá přenos, kde odhalí hromadu novinek týkající se hned několika titulů ze slavné série. Stream proběhne 23. února, mezi hlavní body programu bude patřit ukázka z Age of Mythology: Retold a vůbec první záběry z očekávaného Age of Empires Mobile.

V případě Age of Empires II: Definitive Edition dojde na představení rozšíření zaměřeného na kampaň spolu s první ukázkou z nového obsahu. Age of Empires III: Definitive Edition pak vyfasuje DLC s novými národy.

Pak je tady nejnovější Age of Empires IV a jeho prý doposud nejprodávanější rozšíření The Sultans Ascend. Čtyřka se během streamu dočká informací o nové sezóně a zatím blíže nespecifikovaných herních odměnách.

V případě zmíněného Age of Empires Mobile se konečně dočkáme odhalení hratelnosti, které budou mít na svědomí vývojáři z TiMi Studios. Tady nezbývá než doufat, že se tvůrcům podaří podchytit když už všechny mechanismy série, tak alespoň jejího ducha, atmosféru a styl, a posléze je převést na mobilní zařízení tak, aby nás nevyhnutelné herní měny, časovače a jiné mobilní nezbytnosti příliš neobtěžovaly.

No a nakonec je tady Age of Mythology: Retold, remake odvážného „spin-offu“ původní série, který se do hry nebál vložit spoustu nových a nestandardních nápadů. Tady Micorosft slibuje pohled do zákulisí vývoje.

zdroj: Foto: Microsoft

Fanoušci Age of Empires nechť si do kalendáře zapíšou 23. února a začnou se pomalu těšit. Vypadá to, že i kdyby se nakonec třeba z Age of Empires Mobile vyklubalo něco nepěkného (a že s tím má Microsoft zkušenosti, viz Mighty Doom nebo Gears Pop), dostaneme alespoň nový obsah i do starých dobrých klasik, plus nové záběry z remaku Age of Mythology.