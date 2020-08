Microsoft do svého nového studia nabírá vývojáře slavných her

26. 8. 2020 15:00 | Novinky | autor: Pavel Makal

Microsoft byl v průběhu aktuální generace často kritizován za to, že na poli exkluzivních titulů není schopen (až na výjimky) konkurovat Sony. Firma na tento fakt reagovala akvizicí několika studií, ale také zformováním jednoho zbrusu nového. To nese název The Initiative a sídlí v kalifornské Santa Monice. Na vedoucí pozici figuruje Darrell Gallagher, jehož jméno je spjato s celou řadou kvalitních herních titulů, za všechny lze jmenovat například Rise of the Tomb Raider nebo Destiny 2.

Gallagher se nyní pochlubil množstvím nových přírůstků do ansámblu studia, jež by měly díky svým zkušenostem výrazně pomoci v produkci vysokorozpočtových titulů. Projekty a týmy, v nichž noví členové The Initiative pracovali, skutečně mají zvuk.

Naleznete mezi nimi třeba šéfa vývoje Marvel's Avengers Remiho Lacoste přicházejícího z Crystal Dynamics, hlavního designéra uživatelského prostředí z Playground Games Richarda Burnse nebo hlavní scenáristku Destiny 2 Christine Thompson. Další noví příchozí mají za sebou práci ve studiích, jako je Naughty Dog, Treyarch, The Coalition nebo třeba BioWare.

V tuto chvíli přesně nevíme, na čem The Initiative pracuje, Phil Spencer v minulosti naznačil, že se studio zabývá novými věcmi i staršími značkami v novém kabátku. Spekulace hovořily o možném rebootu značky Perfect Dark, kterou kdysi vytvořilo studio Rare.