Mateřská společnost THQ Nordic kupuje autory Metra a dalších osm subjektů

Společnost Microsoft se na loňské E3 holedbala akvizicí několika studií, která by jí měla dopomoci vyřešit poměrně tristní stav na poli exkluzivních titulů. Kam se ovšem redmontský gigant hrabe na korporaci Embracer Group! Toto jméno vám možná nic neřekne, s názvem THQ Nordic, který je její dceřinou společností, už by vám ale svítat mohlo.

THQ Nordic je totiž doslova vysavačem značek a studií a za poslední roky jich pod svá křídla nashromáždil skutečně úctyhodné množství. Od roku 2011, kdy byla společnost zformována, získala do své náruče desítky IP, mezi ty známější patří například Timesplitters, Gothic nebo Kingdoms of Amalur: Reckoning.

Mateřská společnost Embracer Group v aktuální tiskové zprávě oznamuje akvizici devíti nových subjektů, z nichž nejznámější je patrně studio 4A Games. Vývojáři série Metro už dlouhodobě spolupracovali s vydavatelským oddělením Embracer Group, které znáte pod jménem Deep Silver. 4A Games tvoří zhruba 150 členů rozdělených mezi dvě studia na Maltě a Ukrajině, nově budou fungovat jako nezávislý subjekt pod studiem Saber Interactive, čímž posílí jeho vývojové schopnosti. Už nyní probíhá spolupráce na dosud neoznámeném projektu.

Mezi další získané firmy patří DECA Games specializující se na mobilní hry, následně také New World Interactive, autoři multiplayerové série Insurgency, švédští Palindrom Interactive mající ve svém portfoliu upírské Immortal Realms a vídeňský tým Pow Wow Entertainment, který momentálně pracuje na dvou hrách, z nichž jedna patří do známé série, kterou THQ Nordic vlastní.

Posledními třemi společnostmi jsou filmový a televizní distributor dětských snímků a pořadů Sola Media, vývojářské studio Rare Earth Games, které zformovali veteráni herního průmyslu zaměření na akční multiplayerové tituly, a španělské studio Vermila, aktuálně pracující na hororové hře Crisol: Theatre of Idols.

THQ Nordic se v poslední době snaží oživovat zašlou slávu některých známých značek a patrně skrz remastery zjišťovat, zda by byl případně zájem o pokračování. Z poslední doby můžeme připomenout například opětovné uvedení Red Faction: Guerrilla, Destroy All Humans! nebo chystaná Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning.